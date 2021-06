Michael Alexander Schneider wird CEO von idealworks

Idealworks, das Logistik-Spinoff der BMW-Gruppe, hat mit Michael Alexander Schneider einen CEO. Er komplettiert das Management-Team mit Karin Korber (CFO), Markus Bauer (COO) und Jimmy Nassif (CTO).

Schneider blickt auf langjährige Erfahrung in der Strategieberatung und der BMW Group zurück. Innerhalb der vergangenen 14 Jahre verantwortete er zunächst die Leitung strategischer Projekte in Vertrieb und Produktion.

Anschließend leitete er die globale Geschäftsentwicklung von Rolls-Royce Motorcars Ltd. in UK, bevor er die operative Verantwortung für die Region Asien-Pazifik in Singapur übernahm.

Zurück in der Konzernstrategie der BMW Group in München, trieb er die Gründung von idealworks gemeinsam mit dem heutigen Management-Team aktiv voran.