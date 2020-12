Michael Fritz leitet Bito-Niederlassung in den USA

Michael Fritz ist neuer CEO der US-Tochter der Bito-Lagertechnik Bittmann GmbH, die Bito Storage Solution US, Inc. in Jessup, Maryland.

Seit drei Jahren hat er die 2016 gegründete Tochtergesellschaft bei den großen Automatisierungsprojekten begleitet und in den Auftragsverhandlungen unterstützt. Im Mai 2020 übernahm Michael Fritz die operative Führung der US-Tochter. Seit Oktober 2020 ist er komplett verantwortlich.

Zuvor war der diplomierte Wirtschaftsingenieur im Bereich der Automatisierten Regalanlagen tätig und hat diesen Geschäftsbereich in den letzten 25 Jahren mit aufgebaut.