myGW von Gebrüder Weiss mit 1.000 Kunden

Nach rund einem Monat hat das neue digitale Kundenportal von Gebrüder Weiss die Tausender-Marke geknackt: Die Wellpappenfabrik Tewa GmbH ist der 1.000. Kunde, der myGW in seine Prozesse integriert hat. Die Plattform myGW liefert den Kunden Echtzeitinformationen zu ihren Warenströmen – bereichsübergreifend für Landtransporte, Luft- und Seefracht sowie Lagerlogistik.

Seit Abschluss der Pilotphase Ende September steht myGW allen Gebrüder-Weiss-Kunden in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Ungarn und der Slowakei zur Verfügung. Gebrüder Weiss deckt mit myGW die Services aller Geschäftsbereiche ab. Der Rollout in weiteren Ländern ist bereits in Planung.