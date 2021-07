Nachfrage in Nordosteuropa steigt: cargo-partner baut Lagerkapazitäten aus

Cargo-partner ist seit 1998 in Polen tätig, im Juni 2021 hat das Unternehmen seine Lagerkapazität in Brwinów um weitere 3.000 m² erhöht. Das iLogistics Center bietet nun 11.000 m² Lagerfläche bei einem Temperaturbereich von +15 bis +25 °C, einschließlich 1.000 m² Zolllagerfläche. Die Anlage befindet sich in einem Gebäude der Klasse A im Logistikpark MLP II, südwestlich von Warschau und direkt an der Autobahn A2, der wichtigsten West-Ost-Verbindung in Polen.

„Dank seiner Lage im Zentrum des Landes ist unser iLogistics Center Brwinów ein idealer Ausgangspunkt für die Distribution in ganz Polen und viele andere europäische Destinationen. Die unmittelbare Nähe zum Warschauer Flughafen macht es zudem zu einem strategischen Hub für die internationale Luftfracht. Die 3.000 m², um die wir die Anlage jetzt erweitert haben, sind für Cross-Docking-Aktivitäten und Blocklagerung vorgesehen", so Milan Lani, Corporate Director Product Management Contract Logistics bei cargo-partner.

Hand in Hand mit der Erweiterung der Anlage in Brwinów hat cargo-partner auch die entsprechenden IFS-Logistics- und GDP-Zertifizierungen erworben. Derzeit arbeitet der Logistikdienstleister an der HACCP-Zertifizierung für das iLogistics Center Brwinów sowie für das iLogistics Center Zory, das in der Nähe der Sonderwirtschaftszone Katowice 6.650 m² Lagerfläche bietet. Zusammen mit einem kleineren cargo-partner-Lager in Poznan betreibt das Unternehmen in Polen eine Gesamtlagerfläche von fast 20.000 m² mit mehr als 13.000 Palettenstellplätzen.

5.200 zusätzliche Palettenstellplätze in der Slowakei

Nur ein Jahr nach der jüngsten Erweiterung des iLogistics Centers in Dunajská Streda hat sich cargo-partner in der Slowakei erneut für eine Investition in die Anlage entschieden, um der hohen Nachfrage nach Lagerdienstleistungen in der Region gerecht zu werden.

Milan Lani erklärt: „Diese Investition wird uns helfen, die volle 14,5 m lichte Höhe der Lagerhalle auszunutzen und die Anzahl der Palettenstellplätze pro Quadratmeter zu erhöhen. Die Erweiterung wird in zwei Phasen aufgeteilt: In der ersten Phase erhöhen wir unsere Kapazitäten um 3.600 Palettenstellplätze, außerdem haben wir zwei neue Gabelstapler angeschafft. Die zweite Phase wird Anfang September realisiert und umfasst 1.600 Palettenstellplätze, die ebenfalls von einem neuen Gabelstapler bedient werden.“

Dank der direkten Anbindung an das METRANS-Bahncontainerterminal ist das Lager für cargo-partner einer der wichtigsten Bahnverkehrsknotenpunkte in Europa. Seine günstige Lage bietet einen einfachen Bahnzugang zu den meisten großen Seehäfen in Europa sowie schnelle Verbindungen aus China über die Neue Seidenstraße. Von seinem Distributionszentrum in Dunajská Streda aus beliefert cargo-partner OEMs in mehreren europäischen Ländern mit Automobilkomponenten, darunter die Slowakei, Ungarn, Österreich und die Tschechische Republik. Die modernen Lagerhallen bieten 30.300 Palettenstellplätze auf 18.300 m² Lagerfläche, darunter ein 3.300 m² großes Zolllager. Zusammen mit dem iLogistics Center in Bratislava verfügt cargo-partner in der Slowakei über insgesamt 26.500 m² Lagerfläche mit mehr als 44.000 Palettenstellplätzen und bietet eine Vielzahl von Mehrwertdiensten für seine Kunden.

In der Tschechischen Republik legt das Unternehmen einen Fokus auf Lager- und Distributionslösungen für den Bereich Foodstuffs & Perishables. Im iLogistics Center in Dobrovíz in der Nähe des Prager Flughafens bietet das Unternehmen Lagerung in den Temperaturbereichen ambient (+15 bis +25 °C) und chilled (+2 bis +8 °C) an. Um seine Expertise zu erweitern und sein Dienstleistungsportfolio in der Lebensmittelbranche zu ergänzen, hat cargo-partner zum 1. Juni 2021 das tschechische Unternehmen Gibon Logistics übernommen.

Milan Lani erklärt: „Gibon Logistics bietet einzigartige Fulfillment-Lösungen für gekühlte Lebensmitteltransporte. Damit können wir unseren Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen für jede Sendungsgröße anbieten, von Einzelstücken bis hin zu Paletten. Darüber hinaus betreiben wir jetzt ein kleineres Kühllager in Brünn, das als Cross-Docking-Hub für die Region Mähren dient. In Kombination mit unserem Hauptlager in Dobrovíz in der Nähe des Prager Flughafens erreichen wir so eine ideale Abdeckung der Tschechischen Republik. Alle unsere Lager- und Distributionsdienstleistungen nutzen aktive Kühlung, um eine ununterbrochene Kühlkette zu gewährleisten. Als nächsten Schritt in unserer Weiterentwicklung arbeiten wir an der Einrichtung eines Tiefkühllagers (-5 bis -15 °C) innerhalb unseres iLogistics Center Prag.“