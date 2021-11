Neue EPAL Qualitätsklassifizierung: Wann ist eine Europalette nicht mehr tauschfähig?

Mindern Holzabsplitterungen oder anhaftende Etiketten die Qualität der Europalette? Woran erkennt man, dass die Palette für das Hochregallager geeignet ist? Welche Qualität ist optimal für automatisierte Prozesse? Die European Pallet Association e.V. (EPAL) hat gemeinsam mit Handel und Speditionen, Palettendienstleistern und Reparaturbetrieben eine Neufassung der Qualitätsklassifizierung und der Tauschbedingungen von Europaletten beschlossen.

Die neue Fassung enthält weiterhin die im Markt bekannte Unterscheidung zwischen neuen EPAL Europaletten und gebrauchten EPAL Europaletten der Klassen A, B und C. Neu erwähnt wird nun die Gruppe der unsortierten Paletten, die von den Teilnehmern an dem EPAL-Tauschpool gemischt und ohne vorangehende Sortierung Zug-um-Zug getauscht werden.



EPAL hat dabei Nachfragen aus dem Markt zum Anlass genommen, die Kriterien zur Unterscheidung der Qualitätsklassen noch genauer und verständlicher zu formulieren und dabei die praktischen Anforderungen und den internationalen Einsatz der Qualitätsklassifizierung stärker zu berücksichtigen. Bis Ende 2021 wird die Neufassung der Qualitätsklassifizierung und die Tauschbedingungen in mehr als zwanzig Sprachen zur Verfügung stehen. Anfang 2022 gibt es die Qualitätsklassifizierung auch in der neuen EPAL-App.



Die Qualitätsklassifizierung und die Tauschbedingungen der EPAL stehen ab sofort auf der Website der EPAL in zahlreichen Sprachen zum Download zur Verfügung.