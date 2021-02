Neue Fördertechnik-Komponenten und RBG

Mit der Neuentwicklung von zwei Varianten einer technischen Innovation in der Fördertechnik sind die Intralogistik-Spezialisten der LT Fördertechnik in das Geschäftsjahr 2021 gestartet. Für die wartungs- und geräuscharmen Behälter-Fördertechnikanlagen nach dem Baukastenprinzip hat der Systementwickler ein neuartiges Kippelement vorgestellt. Mit dem neuen Element lässt sich die Auftragsabwicklung im Kommissionierbereich noch ergonomischer gestalten. Integriert in die Materialflüsse rund um das Automatische Kleinteilelager (AKL) lassen sich die Ladungsträger aus dem AKL an die neue Kippkomponente für Fördertechnikanlagen aussteuern. Dort übernimmt die Gerätesteuerung das automatisierte Ankippen der Ladungsträger bis auf einen Winkel von 45 Grad. Damit werden die Ladungsträger den Kommissionierern in einem optimalen Zugriffswinkel präsentiert.

Updates für Workflow und Ergonomie bei der Kommissionierung

Das neue Kippelement ist in Varianten für Fördertechnikendstellen mit Rollenbahnen oder Kugeltischen erhältlich. „Die Kippelemente sind nachrüstbar und können komfortabel in vorhandene Fördertechnikanlagen eingebunden werden“, erklärt LT Fördertechnik-Geschäftsführer Daniel Blauig. „Bei den Kippelementen mit Kugeltisch sind die Prozesse darauf ausgelegt, dass die Ladungsträger nach dem Pickprozess manuell von dem Kommissionierern horizontal in jede beliebige Richtung bewegt werden können. Das bietet hohe Flexibilität bei der Anlagenkonzeption. Bei den Kippelementen mit Förderrollen sind die Rollen angetrieben und bewegen die Ladungsträger in beide Richtungen, transportieren sie zur Endstelle und ziehen sie nach den Zugriffen durch die Kommissionierer anschließend wieder auf die Fördertechnik ab.“ Die Antriebe basieren auf 24-Volt-Elektromotoren. Die Kippelemente sind auf ein Maximalgewicht von bis zu 50 Kilogramm ausgelegt.

© LT Fördertechnik Das neue Kippelement ist in Varianten für Fördertechnikendstellen mit Rollenbahnen oder Kugeltischen erhältlich.

Parallel zu den neuen Kippelementen hat LT Fördertechnik für die Konzeption neuer AKL mit dem Pegasus 800.12 ein neues Regalbediengerät (RBG) entwickelt. Das systemübergreifend kompatible RBG ist mit bis zu 7,5 m Bauhöhe in der Standardversion ausgelegt auf vollautomatisierte AKL und Traglasten von bis zu 80 kg bei 600×400 mm Ladungsträgern. Doppelter Fahrantrieb sorgt für sehr schnelle Beschleunigung und Fahrdynamik von 3 m/s² beziehungsweise bis zu 5 m/s. Parallele Hubprozesse mit 3 m/s² Beschleunigung und 3 m/s Geschwindigkeit positionieren den Pegasus 800.12 unter den leistungsstärkeren Geräten. Diverse Einfach- oder Doppeltiefe Lastaufnahmemittel etwa mit Teleskop oder Kombiteleskop ermöglichen dabei einen anforderungsgerechten Zuschnitt. Mit diesen Merkmalen ist der Pegasus 800.12 mit einem äußerst geringen Energieverbrauch auf Ressourceneffizienz und weitreichende Nachhaltigkeit ausgelegt.