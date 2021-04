Neue Version von SSI Cuby

Die erhöhte Fahrgeschwindigkeit soll künftig für noch schnellere Ein- und Auslagerungen im kompakten Automatiklager sorgen. Das standardisierte Einebenen-Shuttle ist laut SSI Schäfer die ideale Lösung, um bis zu 35 Kilogramm schwere Kleinladungsträger vollautomatisch und hocheffizient zu lagern. Dank höchster Lagerdichte, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Systems soll das SSI Cuby Shuttlelager ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bezogen auf die Gesamtinvestition bieten.

Typische Herausforderungen im modernen Lager

Fertigung in der Losgröße 1, ein besonders vielfältiges Produktspektrum, kurze Auftragsdurchlaufzeiten sowie eine Omnichannel-Distribution – viele Unternehmen in Industrie und Handel stehen diesen Herausforderungen gegenüber und suchen die optimale Logistiklösung für die teils gegenläufigen Parameter. Darüber hinaus stellen Unternehmen hohe Anforderungen an das in Frage kommende Logistiksystem: Wichtig sind niedrige Stellplatzkosten und eine hohe Warenverfügbarkeit sowie eine schnelle und reibungslose Installation der betreffenden Logistikanlage.

SSI Cuby – das standardisierte Einebenen-Shuttle

Mit dem Einebenen-Shuttle SSI Cuby lassen sich Kleinladungsträger bis zu einem Gewicht von 35 Kilogramm hochverdichtet und vollautomatisch lagern. Das Produkt soll leistungsstark und zuverlässig sein und durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Nach dem Relaunch bietet SSI Schäfer das SSI Cuby im Jahr 2021 mit neuem Design und einer noch höheren Fahrgeschwindigkeit an. Das System besteht aus einem Regal, mindestens einem Heber, einem Shuttle pro Lagerebene, einem Shuttle-Kran auf der Rückseite, den Wartungsbühnen sowie der zugehörigen Steuerung. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, eine maximale Shuttleleistung zu einem attraktiven TCO (Total Cost of Ownership) anzubieten.

Die Vorteile des SSI Cuby

Durch seine attraktiven Anschaffungs- und Betriebskosten zählt das SSI Cuby zu den kostengünstigsten Shuttlelösungen am Markt. Es ist ausgelegt auf Ladungsträger mit den Maßen 600 x 400 mm bis 640x440 mm und auch nachträglich erweiterbar. Aufgrund der schmalen Fahrwege für das Shuttle-Fahrzeug und der äußerst geringen Ebenen-Einteilung erhält das Shuttlelager ein kompaktes und platzsparendes Anlagenlayout. Die Kombination von doppeltiefer Lagerung im Regal mit einfachtiefer Shuttlegasse führt zu einer guten Raumnutzung und hohen Lagerdichte. Infolgedessen können niedrige Stellplatzkosten erzielt werden.

Hohe Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit

Ein weiterer Pluspunkt ist die hohe Anlagenverfügbarkeit und Leistungsfähigkeit. An der Stirnseite des Shuttlelagers verbinden Heber das Lager mit den standardisierten Vorzonenblöcken, das heißt das Lager ist beispielsweise über Fördertechnik an Ware-zur-Person-Arbeitsplätze angebunden. Mit seinen robusten Komponenten wird laut Unternehmensangaben eine hohe Systemverfügbarkeit erreicht. Darüber hinaus bietet ein SSI Cuby Shuttlelager Zugang für Wartungs- und Servicearbeiten. Um die technische Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems zu beurteilen, kommt es vor allem auf die Leistung des Lifts an. Deshalb setzt SSI Schäfer ein Doppelstock-Lastaufnahmemittel am Heber ein, um einen Ladungsträger gleichzeitig aufnehmen und abgeben zu können. Je nach Gassenlänge ist das System auf 600 bis 800 Doppelspiele pro Gasse ausgelegt. Um Ein- und Auslagerungen noch schneller zu gestalten, wurde im Zuge der Produktweiterentwicklung unter anderem die Fahrgeschwindigkeit des Shuttles nochmals um 60 Prozent erhöht. Weitere Durchsatzsteigerungen sind durch den Einsatz von zwei Hebern pro Regalgasse möglich. Die Prozesse im SSI Cuby Shuttlelager werden von der Logistiksoftware WAMAS transparent gesteuert.

Schnelle Installation durch standardisierte Komponenten

Der modulare Aufbau des SSI Cuby Shuttle-Systems beruht auf einer hohen Standardisierung der Komponenten inklusive der IT. Dadurch soll eine risikoarme und schnelle Abwicklung des Intralogistikprojektes möglich werden und Anwender ein skalierbares wie hocheffizientes Automatiklager zu einem attraktiven Preis erhalten.