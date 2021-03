Neuer Geschäftsführer bei WKÖ-Fachverband Güterbeförderung

Armin Manutscheri startet als neuer Geschäftsführer des Fachverbands Güterbeförderung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Manutscheri bringt sowohl Erfahrung aus einer Tätigkeit als Wirtschaftsjurist in einer Wiener Wirtschaftskanzlei als auch Branchenerfahrung mit. Vor seinem Wechsel in den Fachverband leitete er die Rechtsabteilung einer österreichischen Spedition und war zugleich gewerberechtlicher Geschäftsführer und Verkehrsleiter des Unternehmens.

Ein wichtiges Anliegen in seiner neuen Funktion ist ihm die Unterstützung der Transportunternehmen und dabei vor allem die Stärkung ihres Images: „Österreichs Frächter beweisen täglich, dass sie auch unter schwierigsten Bedingungen ihre Leistungen erbringen – angefangen von unübersichtlichen Einreiseverordnungen, nicht ausreichend vorhandenen Testmöglichkeiten bis hin zum mangelnden Zugang zu Sanitäranlagen. Die Branche leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit, gerade auch in Zeiten von Corona. Ich würde mir wünschen, dass dies von der Bevölkerung entsprechend wahrgenommen wird und die Güterbeförderer die Wertschätzung erhalten, die sie verdienen“, so Manutscheri. (ots/red)