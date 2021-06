Neuer Gigaliner: Güttler rüstet für Stückgut-Transporte auf

Güttler Logistik stockt seine Gigaliner-Flotte auf: Zusätzlich zu den drei bereits laufenden Lang-Lkw nimmt die Spedition eine weitere 21 Meter lange Zugkombination aus Maschinenwagen mit Festaufbau und Durchlade-Tandem-Hänger in Betrieb. Ersetzt wird damit ein bestehender Gigaliner des Typs 3, welcher anderweitig für geringeren Nutzlastbedarf eingesetzt wird. Mit der Neuanschaffung trägt die fränkische Spedition der gestiegenen Nachfrage nach Stückgut-Transporten Rechnung. Darüber hinaus wirken sich die Gigaliner positiv auf die CO2-Bilanz des Logistikspezialisten aus.

Das Unternehmen reagiert damit auf die erhöhte Nachfrage nach Stückgut und verfolgt gleichzeitig seine Green Logistics-Strategie. „Mit dem neuen Gigaliner sparen wir bei voller Auslastung pro Fahrt mindestens 30 Prozent unseres bisherigen CO2-Ausstoßes ein“, erklärt Johannes Reuther, Geschäftsführender Gesellschafter der Güttler Logistik GmbH. Durch sein um den Dolly und eine Achse reduziertes Gesamtkonzept hat sich das Leergewicht des neuen Gigaliners im Vergleich zum Vorgängerfahrzeug von 24 auf 17,5 Tonnen reduziert. Dadurch bringt er zusätzliche 6,5 Tonnen Nutzlast. „Gerade im Stückgutbereich ist dies von immenser Bedeutung“, so Reuther. Darüber hinaus optimiert das um eine Achse reduzierte Zugkonzept die Verbrauchswerte um etwa 1,5 Liter Kraftstoff.

© Güttler Durch die Möglichkeit, doppelstöckig zu beladen, ist die Spedition in der Verladung flexibler und die Ladungssicherung vereinfachter als zuvor.

Durch die Möglichkeit, doppelstöckig zu beladen, ist die Spedition in der Verladung flexibler und die Ladungssicherung vereinfachter als zuvor. Eine innovative Durchladeeinrichtung sorgt zudem dafür, dass der Hänger des Gigaliners nicht getrennt und rangiert werden muss, was laut Reuther die Rampensituation und die dort benötigte Zeit deutlich optimiere: „Auf den Arbeitstag eines Fahrers umgerechnet summiert sich das auf bis zu 30 Minuten.“ Abdecken wird Güttler mit dem neuen Lang-Lkw den Verkehr zwischen dem Firmensitz in Hof (Saale) und dem Hub der Stückgut-Kooperation Online Systemlogistik.