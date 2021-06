Neuer Hafen in Singapur vertraut auf Schnellladesystem von Stäubli

PSA Singapur gilt laut Stäubli als weltweit größter Containerumschlagplatz. Um mit dem steigenden Welthandel mitzuhalten, baut PSA den neuen Megahafen in Tuas, dessen Terminalbetrieb komplett automatisch ablaufen soll. Dabei kommen fahrerlose Transportfahrzeuge zum Einsatz, die während des Betriebs automatisch geladen werden können. Das übernimmt die sogenannte QCC-Technik (Quick Charging Connector) von Stäubli.

Verbindungstechnik für maximale Verfügbarkeit

Mit der automatischen Schnellladelösung QCC werden die Batterien für die FTF während der Betriebszeit geladen. Die Wartung der Batterie wird außerhalb des Fahrzeugs durchgeführt, was die Verfügbarkeit der FTF-Flotte erhöhen soll. Das An- und Abkoppeln könne ohne menschliches Eingreifen ablaufen. Letzteres unterstützt das Multi-Connection-System MCS von Stäubli, das verschiedene Versorgungsleitungen kombiniert, um, wie es heißt, das Ganze in einem einzigen Steckvorgang anzuschließen.