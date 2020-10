Neues Fugenliquid für Bauwerksfugen in Logistik- und Industriehallen

In Logistik- oder Industriehallen sind ständig Transportfahrzeuge mit schweren Ladungen im Einsatz – und damit Bewegungsfugen großen Lasten ausgesetzt. So entstehen schnell offene Bodenfugen, etwa an Bauwerksübergängen, die beim Überfahren starke Erschütterungen und Lärm verursachen.

Die Folge sind meist hohe Wartungskosten an Flurförderfahrzeugen, denn jede Unebenheit wirkt sich auf die Radlager und Traggelenke der Fahrzeuge aus. Häufige Erschütterungen können aber auch das Transportgut beschädigen und die Gesundheit der Mitarbeiter, etwa ihre Wirbelsäule, dauerhaft beeinträchtigen.

Das Fugenliquid, das Revopur im Sommer vorgestellt hat, ist eine Zweikomponenten-Lösung, die in kurzer Zeit einen starken und beständigen Flüssigkunststoff bildet.

Drei Schritte

Für die Instandsetzung stellen Fachhandwerker zunächst einen Fugenkanal her. Dann legen sie eine PE-Schnur in den unteren Teil und bringen die 2-komponentige, schnellhärtende Grundierung aus. Im dritten Schritt füllen Anwender die Fuge mit dem lösemittelfreien Fugenliquid auf und schleifen sie anschließend glatt.

Keine schädlichen Emissionen

So entsteht eine dauerhaft planebene Fläche, die resistent gegen Feuchtigkeit ist. Da das Fugenliquid geruchsneutral ist, entwickeln sich für Verarbeiter und Mitarbeiter in der Logistikhalle keine störenden oder schädlichen Emissionen. Nach etwa drei Stunden Sperrzeit ist der Bereich für Flurförderfahrzeuge befahrbar und dauerhaft für große Lasten gerüstet.

Mehrfach ausgezeichnet

Für seine positiven Umwelteigenschaften ist das Produkt mehrfach ausgezeichnet worden. Es ist positiv im Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) sowie im Zertifizierungssystem vom Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) bewertet und auf baubook, der österreichischen Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren, gelistet. Das Fugenliquid trägt außerdem die höchste Auszeichnung eco1 von eco-bau, einem Zusammenschluss von Bund, Kantonen und Städten, um das ökologische und gesunde Bauen in der Schweiz zu fördern.