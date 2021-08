Neues Logistikzentrum für Frutura in Vorchdorf

Die Frutura Unternehmensgruppe wird im oberösterreichischen Vorchdorf ein Logistikzentrum - eine „Frische-Drehscheibe“ - errichten, die Mitte 2022 in Betrieb gehen und die tägliche Versorgung der Menschen mit gesunden Lebensmittel nachhaltig garantieren und optimieren soll. Das Investitionsvolumen beträgt rund 20 Millionen Euro, 100 Arbeitsplätze werden geschaffen. Das Projekt wird unter Einhaltung strenger ökologischer Richtlinien realisiert.

Das neue Logistikzentrum ist verkehrstechnisch an die wichtigsten Straßen- und Bahnverbindungen des Landes angebunden. Durch den Umbau der bestehenden Gebäude kann eine Struktur geschaffen werden, die den Herausforderungen der Zukunft entspricht. Für das Projekt wird kein zusätzlicher Boden versiegelt, alle Maßnahmen basieren auf der Revitalisierung und Neugestaltung vorhandener Bauwerke. Insgesamt entstehen in Vorchdorf 15.000 Quadratmeter Lager- und Kühlflächen, die Stromversorgung erfolgt über eine 800 kWp Photovoltaik-Anlage, die am Dach des Logistikzentrums errichtet wird.

Frutura versorgt mit rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich 1,3 Millionen Haushalte in Österreich mit Obst und Gemüse. Rund 150.000 Tonnen Lebensmittel und bis zu 1.000 unterschiedliche Artikel sollen in Zukunft jährlich über das Logistikzentrum in Vorchdorf abgewickelt werden.