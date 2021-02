Neues Management bei Dachser

Die Position des Managing Director ASL EMEA übernimmt Dr. Tobias Burger, der als Deputy Director ASL bereits die strategische Weiterentwicklung des Geschäftsfelds Air & Sea Logistics verantwortet. Vor seinem Wechsel in die Luft- und Seefrachtsparte leitete der 43-jährige bei Dachser den Bereich ‚Corporate Governance & CEO Office‘. Burger folgt auf Thomas Krüger, der das Luft- und Seefrachtgeschäft in der EMEA-Region seit 2016 geführt hat.

Die Verantwortung für die Business Unit ASL Americas wird ab sofort auf den 55-jährigen Ralph Riehl übertragen. Vor seinem Start bei Dachser war der Manager knapp 30 Jahre lang für den Logistikkonzern Panalpina, heute DSV Panalpina, tätig und bekleidete in dieser Zeit Führungspositionen in Frankreich, Singapur und in den USA. Zuletzt war Riehl als Senior Vice President of Sales für den gesamten Vertrieb von DSV Panalpina in Nord- und Lateinamerika zuständig. Riehl übernimmt die Position des Managing Director ASL Americas von Guido Gries.