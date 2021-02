NTB-Chef wird Eurogate-Arbeitsdirektor

Eurogate, einer der führenden reederei-unabhängigen Containerterminal-Betreiber, hat einen neuen Arbeitsdirektor. Christian Lankenau folgt damit auf Ulrike Riedel. Lankenau ist in seiner neuen Funktion für Personal, Recht und Revision zuständig. Der Diplom-Kaufmann war nach seinem Studium in verschiedenen Funktionen bei KPMG in Bremen und Chicago tätig, bevor er 2011 als kaufmännischer Leiter zum NTB North Sea Terminal Bremerhaven wechselte und dort 2017 Geschäftsführer wurde.