Nutzfahrzeug-Markt: Hödlmayer High & Heavy verteidigt seine Position

Von den Absatzrückgängen betroffen war natürlich auch die Spezial-Sparte High & Heavy bei Hödlmayr, die auf den Transport genau solcher Fahrzeug-Typen spezialisiert ist. Doch nach einem Ausschreibungsverfahren konnten die Mühlviertler Spezialisten bei zwei führenden Herstellern ihre Position als Premium-Logistik-Partner verteidigen.

Nach der organisatorischen Zusammenführung der beiden VW-Nutzfahrzeugsmarken Scania und MAN waren Logistikleistungen in europäischen Kernmärkten neu ausgeschrieben worden. Hödlmayr High & Heavy konnte das bestehende Auftragsvolumen halten. „Dies ist für uns unter den jetzigen Bedingungen ein wirklich zufriedenstellendes Ergebnis, immerhin entspricht das Auftragsvolumen einem beachtlichen Anteil unseres Gesamtumsatzes“, betont Johannes Alexander Hödlmayr, der seit Jahresbeginn bei High & Heavy die Verantwortung trägt.

Unsichere Prognosen

Der neue Geschäftsführer hätte sich die Rahmenbedingungen bei seinem Amtsantritt freilich etwas leichter gewünscht. Ob Corona-Krise oder die Unsicherheiten am Halbleitermarkt – trotz laufender intensiver Abstimmungen mit den Kunden ist eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr nur sehr schwer zu treffen. „Und auch die Auswirkungen des Brexit lassen sich noch nicht wirklich abschätzen. Immerhin haben wir im vergangenen Jahr rund zehn Prozent unserer Umsätze mit Einheiten für den britischen Markt gemacht“, so Hödlmayer.

Mittelfristig sieht der High & Heavy Geschäftsführer am Nutzfahrzeugmarkt weltweit wieder Wachstumschancen. So werden staatliche Unterstützungsprogramme laut Ansicht Hödlmayrs auch am Nutzfahrzeugmarkt Wirkung zeigen. „Lkw stehen ja nicht nur für Transport, sondern beispielsweise auch für Bau- oder Landwirtschaft. Und manch dieser Bereiche hat ja während der Corona-Krise sogar profitiert.“ Auch die unterschiedlichen regionalen Entwicklungen geben Grund zum Optimismus. „Wir bemerken schon jetzt, dass etwa in CEE oder der Türkei die Nachfrage wieder steigt“, so Hödlmayr. Im Jahr 2020 erwirtschafte Hödlmayr High & Heavy einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro.