ÖBB Rail Cargo will mit Ungarn und Russland mehr aus der Seidenstraße herausholen

Gemeinsam will man den Schienenverkehr auf der neuen Seidenstraße zwischen Europa und China entscheidend mitgestalten. Der Aufbau eines Korridors zwischen der chinesisch-kasachischen Grenze in Dostyk und der ukrainisch-ungarischen Grenze in Záhony soll neue Kapazitäten, schnellere Transportzeiten und effiziente Verteilung der Güter in Europa ermöglichen. (apa)