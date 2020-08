Österreichische Post ist 80-Prozent-Eigentümer der Aras Kargo.

Bereits 2013 gab es die grundsätzliche Absicht und Übereinkunft zwischen der Gründer- und Eigentümerfamilie Aras und der Österreichischen Post, die Beteiligung zu erhöhen. Am 25. August erfolgte nun das Closing zur Anteilserhöhung auf 80 Prozent. Die restlichen 20 Prozent verbleiben bei Baran Aras, der auch einen Sitz im Board der Aras Kargo innehat.

Post-Generaldirektor Georg Pölzl zeigte sich „froh, dass die vor vielen Jahren vereinbarte Erhöhung unserer Beteiligung an Aras Kargo nun schlussendlich erfolgt ist. Die Türkei ist ein sehr attraktiver, dynamischer und auch stark wachsender Markt, an den wir nach wie vor glauben und in den wir auch in Zukunft investieren werden.“