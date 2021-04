Österreichs modernstes Logistikzentrum

In Allhaming in Oberösterreich entsteht laut Angaben der Post das modernste Logistikzentrum Österreich. Die Post erweitert ihr seit 2014 bestehendes Paketzentrum im Bezirk Linz-Land um eine Grundstücksfläche von etwa 125.000 Quadratmeter. Über 700 bestehende Arbeitsplätze werden dadurch gesichert, mehr als 200 neue bereits mit Betriebsstart geschaffen. Der Spatenstich für dieses Vorzeigeprojekt erfolgte heute im Beisein von Jutta Enzinger, Bürgermeisterin von Allhaming, Thomas Stelzer, Landeshauptmann von Oberösterreich, Manfred Hageneder, Bezirkshauptmann Linz-Land und Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik der Österreichischen Post.



Die Post investiert bereits seit Jahren nachhaltig in den Ausbau ihrer Logistikinfrastruktur. Notwendig machen das massiv steigende Paketmengen, die vor allem vom boomenden Online-Handel getrieben werden. Als österreichische Marktführerin in der Paketlogistik hat die Post im Jahr 2020 insgesamt 166 Millionen Pakete transportiert – über 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Auch heuer wird mit einem Mengenzuwachs im zweistelligen Prozentbereich gerechnet. „Alle Augen der Logistik sind heute auf Allhaming gerichtet. Was hier entsteht ist zukunftsweisend: Das modernste Logistikzentrum Österreichs, das mit einer Sorterleistung von maximal 32.000 Paketen pro Stunde nicht nur eine neue Dimension der Paketverteilung ermöglicht, sondern auch in puncto Nachhaltigkeit ein Vorzeigeprojekt ist“, so Peter Umundum.

Neuer Rekord in der Sorterleistung

Auf einer Grundstücksfläche von rund 200.000 Quadratmetern entsteht ein knapp 50.000 Quadratmeter Nutzfläche umfassender Gebäudekomplex, der das Logistikzentrum mit samt Büroflächen und inkludierter Zustellbasis umfasst. Da das bestehende Zentrum erweitert wird, können vorhandene Strukturen weiterverwendet und auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Die Sorterleistung von derzeit maximal 10.500 Paketen wird durch den Einsatz hochmoderner Quergurtsorter im Endausbau Ende 2022 bis zu 32.000 Pakete pro Stunde betragen.

Nachhaltigkeit im Fokus

Um so ökologisch wie möglich zu agieren, wird am Dach des Logistikzentrums eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von rund 500 kWp installiert, die nicht nur das Zentrum, sondern auch die am Standort betriebene E-Flotte der Post versorgt. Für eine möglichst effiziente und nachhaltige An- und Abreise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird ein betriebliches Mobilitätsmanagement umgesetzt, das Werksbusse, Fahrgemeinschaften, Nutzung von Fahrrädern sowie Stellplätze mit Ladestationen für E‐Autos und E‐Bikes umfasst. Am neuen Areal werden darüber hinaus ein Biotop angelegt, Nistkästen aufgehängt sowie Wildbienen angesiedelt.