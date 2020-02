ONK: Flexibel im Blocklager

Die Schilder bedruckt ONK nach kundenspezifischen Vorgaben und montiert sie auf Wunsch direkt vor Ort. Dafür werden zunächst stark haftende Neodym-Magnete an der Decke befestigt. Das hat den Vorteil, dass nicht gebohrt werden muss. In die Ösen der Magnete wird eine Knotenkette eingehängt, die höhenverstellbar ist.

Am unteren Ende der Ketten sind Lochleisten angebracht, an der die Barcodeschilder mittels Drahtspange befestigt werden. So lassen sich die Schilder jederzeit umhängen. Auf Wunsch kantet ONK die Schilder auch ab. So schweben die Schilder nicht in der Vertikalen über dem Boden uns lassen sich aus größerer Distanz lesen. Optional stattet ONK die Schilder mit retroreflektierender Folie aus, damit sich die Barcodes auch aus großer Entfernung scannen lassen.