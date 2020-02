ONK stattet Hamacher Transporte aus

30.000 Paletten finden im neuen Distributionszentrum Platz, mehr als 1.000 werden hier pro Tag im Warenein- und -ausgang bewegt werden. Das neue DC der deutschen Hamacher Transporte im Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande erweitert das Portfolio des Unternehmens in Richtung Kontraktlogistik. Hier wird unter anderem der komplette Warenverkehr der Firma CMC Consumer Medical Care umgepackt und umpalettiert, zwischengelagert und schließlich zur Auslieferung zusammengestellt.

Neun Kilometer Bodenmarkierungen

Strukturiert wird das Lager durch 448 Lagergassen. Die zu markierenden Bereiche hat ONK zunächst ausgemessen und vorgezeichnet, um die Fahr-, Fuß- und Fluchtwege im nächsten Schritt mit weißer bzw. gelber Industriefarbe fachgerecht zu markieren. Insgesamt mehr als 8.800 laufende Meter, die ONK im Nachfeld noch glanzversiegelt hat, um den Abrieb durch Gabelstapler und Reifen zu minimieren und die Reinigung der Markierungen zu erleichtern.

Höhenverstellbare Schilder

Jeder der 448 Palettengassen wurde ein barcodiertes Blocklagerschild zugeordnet. Angebracht hat ONK die Schilder in einer Höhe von sechseinhalb Metern, weil bis zu drei Palettenblöcke übereinandergestapelt werden. Um die Schilder in luftiger Höhe befestigen zu können, hat das Montageteam zunächst auf rund 630 laufenden Metern eine Unterkonstruktion angebracht. Dafür wurden im ersten Schritt stark haftende Magnete mit Haken an der Decke befestigt. Das hat den Vorteil, dass nicht gebohrt werden muss. In die Haken eingehängt wird eine Knotenkette, die sich auf die jeweils gewünschte Höhe anpassen lässt.

© ONK Um die Blocklagerschilder befestigen zu können, hat das Montageteam zunächst stark haftende Magnete mit Haken an der Decke befestigt.

Am unteren Ende werden dann Aluschienen mit Lochleisten angebracht, an denen schließlich die Schilder eingehängt werden. Jedes Blocklagerschild markiert einen Lagerbereich, in dem bis zu 60 Paletten eingelagert werden können. Begrenzt werden die Bereiche durch die Bodenmarkierungen. Bei der Auslagerung wird der Mitarbeiter durch das Lagerverwaltungssystem zum entsprechenden Lagerplatz geleitet.

Bewirtschaftung über LVS

Bereits bei der Digitalisierung seiner anderen Hallen mit insgesamt 25.000 Quadratmetern Lager- und Umschlagfläche hatte Hamacher Transporte auf die Expertise von ONK gesetzt. „Im Zuge der Einrichtung unseres neuen Distributionszentrums haben wir all unsere Lagerhallen so strukturiert und mit Lagerplatzschildern versehen, dass eine Bewirtschaftung über das Lagerverwaltungssystem möglich ist“, erzählt Hamacher-Prokurist Jürgen Hagel.

© ONK Die Blocklagerschilder sind zwecks besserer Lesbarkeit abgewinkelt.

Zum Beispiel bei der Kennzeichnung seines Gefahrstofflagers (bis WGK II) in Düren. Dafür hatte ONK bereits Mitte letzten Jahres barcodierte Schilder sowie mehr als 1.000 farbige Man-down-Etiketten geliefert. Sie sind so an den Regalen angebracht, dass die Mitarbeiter den jeweiligen Lagerplatz vom Stapler aus einscannen können. In Betrieb genommen hat Hamacher Transporte sein neues Distributionszentrum Anfang dieses Jahres nach nur zehn Monaten Bauzeit.

Auftraggeber

Die Spedition Hamacher Transporte (Niederzier, D) ist ein mittelständisches, eigentümergeführtes Unternehmen und bietet neben Land-, See- und Luftfracht auch Lagerlogistik.

Auftragnehmer

Die ONK GmbH (Köln, D) bietet Produkte, Systeme und Services für die visuelle Lagerorganisation. Zum Portfolio gehören Projektplanung und Beratung bei der Wahl der passenden Identifizierungssysteme, Entwicklung und Produktion kundenspezifischer und auf jeweilige EDV abgestimmter Lösungen zur Kennzeichnung und Identifikation sowie Druck und Codierung von Etiketten und Schildern aus unterschiedlichen Materialien.