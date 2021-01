Paketboom bei der Post

Im Jahr 2019 waren es noch 127 Millionen Pakete, die von Österreichs größtem Post- und Logistikdienstleister transportiert wurden, im letzten Jahr wurde ein Plus von 30 Prozent erzielt. Zu verdanken ist dieser Boom den Lockdowns sowie der Verlagerung des Handels in die Onlinewelt. „Wenn man den DHL-Effekt in der Höhe von zehn Millionen Paketen abzieht, bleibt immer noch ein organisches Wachstum von 28 Millionen Paketen oder 22 Prozent im Vergleich zu den 127 Millionen Paketen des Jahres 2019“, erläutert Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik der Österreichischen Post.

Die Million wurde geknackt

An durchschnittlichen Tagen transportierte die Österreichische Post landesweit rund 555.000 Pakete, im Dezember stieg diese Zahl auf über 800.000 täglich an. Am 7. Dezember hielt man dann schlussendlich bei 1,3 Millionen transportierten Pakete an nur einem Tag. Verglichen dazu erscheint der 2019 erzielte Tagesrekord relativ gering: Damals wurden erstmalig an einem Tag 765.000 Pakete verteilt.

Investitionen in die Paketlogistik

Im neuen Jahr wird sich wohl vorerst nicht viel an den zu transportierenden Paketen verändern. Dazu tragen der nach wie vor geschlossene Handel, Gutscheine sowie Retoursendungen bei. Für 2021 rechnet die Post erneut mit einem Wachstum. Immerhin wurden Investitionen in der Höhe von 100 Millionen Euro getätigt. So wurden 2020 ein neues Paket-Logistikzentrum im steirischen Kalsdorf sowie die erste Postbasis mit automatischer Sortiertechnik im Salzburger Thalgau eröffnet. Dieses Jahr soll die Errichtung eines neuen Paket-Logistikzentrums in Vomp in Tirol, der Ausbau des Logistikzentrums in Allhaming in Oberösterreich sowie die Fertigstellung des Zentrumsausbaus in Wolfurt in Vorarlberg folgen. Dazu kommen Neu- bzw. Ausbauten von insgesamt 40 Zustellbasen.