Peter Umundum als Vorsitzender des Eurodis-Beirats bestätigt

Peter Umundum, Vorstandsmitglied der Österreichische Post AG, ist für weitere drei Jahre zum Vorsitzenden des Beirats der Eurodis GmbH gewählt worden. Bei derselben Beiratsversammlung ist Alberto Lozano, CEO des spanischen Eurodis-Partners Redur, als Stellvertretender Vorsitzender bestätigt worden.

Umundum sitzt dem Beirat des internationalen Transportnetzes seit 2011 vor. Erst kürzlich war sein Vorstandsmandat bei der Österreichischen Post, wo der 56 Jahre alte Manager für die Bereiche Paket & Logistik verantwortlich ist, bis 2024 verlängert worden.

Zeichen der Stabilität

„Die Bestätigung des Beirats-Vorsitzenden und seines Stellvertreters ist in diesen herausfordernden Zeiten ein wichtiges Zeichen für Kontinuität und Vertrauen“, sagt Peter Umundum. „Es spiegelt die Stabilität, die wir in Volumen und Netzwerk bei Eurodis auch in der Corona-Krise haben und ich freue mich darauf, unser europäisches Netz noch weiter zu entwickeln.“