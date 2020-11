Pilotkunde für den Soto 2 von Magazino

Magazino konnte den deutschen Spezialisten für Füllstand- und Druckmesstechnik Vega Grieshaber als Kunde für den neu entwickelten Roboter Soto 2 gewinnen. Der mobile Roboter liefert Kleinladungsträger vollständig autonom vom Lager zur Produktionslinie. Am Standort Schiltach im Schwarzwald beginnt im Januar 2021 der Piloteinsatz von Soto 2 in der Produktionsversorgung.

Vollständig autonome Lösung

Soto 2 kombiniert die elementaren Prozessschritte der Versorgung mit Nachschub in der Produktion in einer einzigen, vollständig autonomen Lösung: die Aufnahme von unterschiedlich großen KLT, der autonome Transport von mehreren KLT von Quelle zu Senke sowie die Abgabe in Durchlaufregale auf unterschiedlichen Höhen. Das Einsammeln von Leergut sowie die Rotation von Kleinladungsträgern um 90° bis 180° gehören ebenfalls zum Fähigkeiten-Repertoire des neuen Roboters.

Gemeinsam mit mehreren Partnern aus der deutschen Industrie hat Magazino den bisherigen Prototyp des Roboters Soto in den letzten zwei Jahren getestet und komplett überarbeitet. Zu den neuen Fähigkeiten gehören ein gesteigertes Objektgewicht von bis zu 20 kg pro KLT, eine Transport-Kapazität von bis zu 24 KLT im Fahrzeug sowie ein omnidirektionaler Antrieb.

Verständnis der Umwelt

Computervision und zahlreiche Sensoren ermöglichen dem Roboter ein Verständnis der Umwelt sowie eine freie Navigation – auch in einer dynamischen Umgebung, in der sich permanent Menschen, Flurförderzeuge und andere autonome Fahrzeuge bewegen. Der Einsatz künstlicher Intelligenz sowie eine Vernetzung per Cloud lassen die Roboter aus ihren Erfahrungen lernen, Erkenntnisse über Änderungen in der Umwelt austauschen und somit stetig robuster und leistungsfähiger werden.