Post bekommt neues Logistikzentrum

Die Post AG wird in Vomp in Tirol (Bezirk Schwaz) ein neues Logistikzentrum beziehen, das die Schließung des derzeitigen Zentrums in Hall in Tirol zur Folge haben wird. Mit der Inbetriebnahme sei im Herbst 2021 zu rechnen, teilte die Post am Donnerstag mit. Am neuen Standort - den die Post mieten wird - werden 25 Mio. Euro in Sortiermaschinen investiert.



450 Mitarbeiter werden in Vomp auf einer verbauten Fläche von 30.000 Quadratmetern Arbeit finden. Auf dem insgesamt 100.000 Quadratmeter großen Grundstück entsteht ein Brief- und Paketzentrum mitsamt Zustellbasis und Büroflächen. Die Firma Derfeser wurde als Investor des Projekts genannt, sie zeichnet für den Bau verantwortlich. Was mit dem aufgelassenen Logistikzentrum in Hall geschehen wird, sei derzeit noch unklar, hieß es.



Ein erhöhter Sortieraufwand für Pakete macht laut Post die Errichtung neuer Standorte notwendig. 2019 transportierte die Post 127 Mio. Pakete, das bedeutet ein Plus von fast 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. (apa/red)

