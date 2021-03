Post: Paketboom treibt Gewinne in die Höhe

Die Post liefert Pakete – das ist nichts Neues. Doch gleich so viele? Im Jahr 2019 waren es noch 127 Millionen Pakete, die von Österreichs größtem Post- und Logistikdienstleister transportiert wurden, im letzten Jahr wurde ein Plus von 30 Prozent erzielt. Zu verdanken ist dieser Boom den Lockdowns sowie der Verlagerung des Handels in die Onlinewelt. „Wenn man den DHL-Effekt in der Höhe von zehn Millionen Paketen abzieht, bleibt immer noch ein organisches Wachstum von 28 Millionen Paketen oder 22 Prozent im Vergleich zu den 127 Millionen Paketen des Jahres 2019“, so Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik der Österreichischen Post. Vor knapp zwei Jahren hatte die Österreichische Post das Zustellgeschäft von DHL in Österreich übernommen. An durchschnittlichen Tagen transportierte die Österreichische Post landesweit rund 555.000 Pakete, im Dezember stieg diese Zahl auf über 800.000 täglich an. Am 7. Dezember hielt man dann schlussendlich bei 1,3 Millionen transportierten Paketen an nur einem Tag. DHL transportierte 2020 im Vergleich dazu nach eigenen Angaben in Deutschland 1,83 Milliarden Pakete und damit deutlich mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Da waren es 1,59 Milliarden. Dieses Jahr dürfte es den nächsten Höchstwert geben. Der Anstieg könnte zwar etwas abflachen, aber nach Einschätzung von Konzernboss Frank Appel geht es weiter bergauf in Sachen Paketmenge.

Die Coronapandemie ist genauso wenig vorüber, wie der Paketboom. Dieser hat auch der Deutschen Post DHL gute Geschäfte beschert. Sogar so gute, dass der Konzern jetzt für eine Milliarde Euro Aktien zurückkaufen will. Die binnen eines Jahres zurückgekauften Anteilsscheine sollen entweder eingezogen oder für die Bedienung von Vergütungsprogrammen eingesetzt werden. Nach der Ankündigung sprang der Aktienkurs nach oben und war nicht mehr weit entfernt von seinem Allzeithoch.

Deutliche Gewinnsteigerung bis 2023

2020 lief also gut. Der Konzernumsatz kletterte um fünf Prozent auf 66,8 Milliarden Euro. Nach dem Rekordjahr 2020 will die Deutsche Post nun weiter wachsen. Der Bonner Konzern wolle 2021 den operativen Ertrag (EBIT) auf mehr als 5,6 Milliarden Euro steigern, teilte der Konzern am Dienstag mit. 2023 soll der operative Ertrag dann auf mehr als sechs Milliarden Euro zulegen. Im Zeitraum von 2021 bis 2023 will der Konzern zudem mehr investieren als bisher angekündigt. Die Investitionen sollen kumuliert 9,5 bis 10,5 Milliarden Euro betragen.