RCG verstärkt intermodale TransFER Verbindung

Aufgrund der starken Nachfrage erhöht die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) die Frequenz ihrer intermodalen TransFER Verbindung Linz–Wels–Duisburg ab 5. April 2021 auf vier Rundläufe pro Woche. Damit steigert die RCG ihr Angebot für FCL (Full Container Load) und FTL (Full Truck Load) mit fixen Fahrplänen und attraktiven Laufzeiten zwischen Österreich und Deutschland. Der Einsatz von grünem Bahnstrom in Österreich und Deutschland trägt darüber hinaus zu einem besonders klimaschonenden Transport auf dieser Relation bei.

Der Nonstop-TransFER Linz-Wels-Duisburg ist eine entscheidende Verbindung im Intermodalnetzwerk der RCG, verbindet er doch wichtige Wirtschaftszentren. Mit seinen Antennenverbindungen nach Wien und weiter nach Budapest kann der gesamte südosteuropäische Raum erschlossen werden. Ab Duisburg werden Anschlüsse an die Nordwesthäfen, wie den Hafen Rotterdam (von Maasvlakte I und II bis zum RSC Terminal Rotterdam) sowie zu den Häfen in Antwerpen und Zeebrügge ermöglicht.

Logistikdrehscheibe Duisburger Hafen

Der Hafen Duisburg ist einer der weltweit größten Binnenhäfen und eine wichtige Logistikdrehscheibe – nicht nur für Europa. Seine interkontinentale Bedeutung wird noch zusätzlich durch die starke Anbindung an die „Iron Silk Road“ (der schienengebundenen Seidenstraße) in den fernöstlichen Raum unterstrichen. Die viermal wöchentlich verkehrende TransFER Verbindung Linz–Wels–Duisburg trägt dem mit seiner durchgängigen Netzwerkverbindung mit Anschlüssen über Wien bis nach Budapest Rechnung. Durch die Anbindung an die Terminals am Hafen Duisburg „Duisburg DIT“ und „D3T“ können auch kranbare Container sowie Trailer abgefertigt werden.

Grüner Bahnstrom

Um die grüne Verkehrswende weiter voranzutreiben investiert die ÖBB RCG in die saubere Herkunft des Bahnstroms. In Österreich fahren daher bereits seit Sommer 2018 alle Güterzüge der Rail Cargo Group mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Seit 1. Jänner 2021 werden auch alle Netzwerk TransFER Verbindungen sowie alle weiteren Produkte, die durch der ÖBB Rail Cargo Group in Deutschland traktioniert werden, ausschließlich mit grünem Bahnstrom betrieben.