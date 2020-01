Rekordjahr für den Ennshafen

782.000 Tonnen haben die Betriebe im Ennshafen 2019 wasserseitig umgeschlagen. Der Wert liegt nicht nur um rund 20 Prozent über dem durchschnittlichen Wasser/Land-Umschlag der vergangenen zehn Jahre, sondern markiert auch einen schönen Gesamtwert: Im Dezember 2019 überstieg die seit 1994 insgesamt umgeschlagene Menge die 16-Millionen-Tonnen-Marke.

Der Containerterminal hat 2019 insgesamt 395.000 TEU umgeschlagen – ein Plus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr und der höchste Umschlag seit Errichtung des Terminals.

Hinzu kommt: Die beiden größten Umschlagbetriebe des Ennshafen – Danubia Speicherei und Fuchshuber Agrarhandel – erreichten jeweils den besten Jahresumschlag seit ihrer Ansiedlung. Ausschlaggebend waren dabei vor allem Steigerungen in den Bereichen Salz, Düngemittel, Getreide und Ölsaaten.

Umfassende Generalsanierung

Straßen- und Bahn-seitig markiert die Generalsanierung im Bereich der Ennshafenstraße den Schwerpunkt des Jahres 2019. Sie umfasste den Ausbau der Versorgung mit Starkstrom, einen neuen Gleisanschluss für die Bernegger GmbH, eine Gleiserweiterung im Containerterminal und die grundlegende Erneuerung des Straßenbelags.

Betriebe mit hohen Investitionen

Die laufenden Investitionen der ansässigen Unternehmen sind beachtlich. Am Containerterminal Enns erfolgte im Herbst 2019 die Inbetriebnahme der 3. Erweiterungsstufe. Die Investitionen von 9,6 Millionen Euro umfassten einen vierten Portalkran, den Ausbau auf zehn kranbare Betriebsgleise mit je 720 Metern Länge, zusätzliche Abstellflächen für Container und zwei neue Zufahrts-Gates für Lkw mit großen Volumina. Im Rahmen der Terminalerweiterung wurde großes Augenmerk auf Digitalisierung gelegt.

Investiert haben auch die Wasserumschlag-Betriebe. Danubia Speicherei hat Neuerungen im Zufahrts- und Haltebereich für lkw umgesetzt. Durch optimierte Logistikabläufe erfolgt die Abfertigung aller Fahrzeuge wesentlich rascher und effizienter.

Fuchshuber Agrarhandel hat noch im Jahr 2019 mit der Errichtung von zusätzlichen Siloanlagen begonnen. Am Werksgelände von Fixkraft-Futtermittel wurden eine zweite Werkszufahrt inklusive Brückenwaage und eine Waschanlage für Lkw errichtet sowie Produktionsanlagen modernisiert. Weitere Investitionen in Siloanlagen und den Maschinenpark sind in Planung. Rauch Recycling verfügt über zwei neue Umschlaghallen.