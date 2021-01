Restrukturierung abgeschlossen

Kühne+Nagel hat die Veräußerung eines Großteils des britischen Kontraktlogistik-Portfolios an XPO Logistics abgewickelt. Damit konnte die weltweite Restrukturierung des Geschäftsbereichs Kontraktlogistik erfolgreich abgeschlossen werden. Dieser Verkauf folgt auf Veräußerungen von Kontraktlogistikaktivitäten in Argentinien, Frankreich (Kühllogistik) sowie eines Teils des Immobilienportfolios.

Der Abschluss der Transaktion in Großbritannien erfolgt nach der vorbehaltlosen Genehmigung durch die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde. Der Verkauf umfasst die Geschäftsfelder Drinks Logistics, Food Services und Retail & Technology.

„Anfang 2019 hatten wir die strategische Überprüfung unserer Kontraktlogistikaktivitäten im Verwaltungsrat initiiert und unsere Geschäftspartner und die Öffentlichkeit entsprechend informiert. Der fokussierte, umfassende Restrukturierungsprozess wurde mit der Veräußerung von Teilen unseres Kontraktlogistikgeschäfts in Großbritannien erfolgreich abgeschlossen. Der Geschäftsbereich ist nun bestens aufgestellt, um sich auf skalierbare Lösungen weltweit zu fokussieren, insbesondere in den Bereichen E-Commerce und Pharma“, so Jörg Wolle, Präsident des Verwaltungsrats der Kühne+Nagel International AG.