Interview

27.02.2020 06:44

„RFID verringert Arbeitsschritte ohne hohe Kosten“

Was können RFID und NFC in der Logistik? Das erklärt Patrick Eichstädt vom niederländischen IoT-Entwickler Smartrac. Wie damit sogar die Customer Experience verbessert werden kann und was bei umweltfreundlichen Transpondern anders ist.

Von Lilo Bolen