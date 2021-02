Rivian: Produktion in Europa?

Der US-amerikanische Elektro-Nutzfahrzeughersteller Rivian Automotive, der 2009 gegründet wurde, hat laut Nachrichtenagentur Bloomberg erste Sondierungen für eine Produktion in Europa vorgenommen. Diese könnte in Ungarn oder in Deutschland entstehen - oder aber auch außerhalb der EU. Zuallererst könnten dort Tranchen der vom Rivian-Partner Amazon bestellten 100.000 elektrisch angetriebenen Zustellfahrzeuge gebaut werden, danach auch die Endkundenprodukte der Kalifornier. Rivian steht vor dem Start der Produktion seines vollelektrischen Pick-ups, die im Juni starten soll, gefolgt von einem SUV, der im August in Serie gehen könnte.

Amazon will mit den in enger Kooperation entwickelten Zustellfahrzeugen ab 2022 in die emissionsfreie Belieferung einsteigen. Diese sollen auch im Stammwerk in Normal (Illinois) ab dem vierten Quartal 2021 vom Band rollen. Auf Basis der flexiblen und modularen Rivian-Elektro-Plattform könnten verschiedene Volumenvarianten und Kabinenversionen entstehen. Die Reichweite der E-Vans soll bis zu 241 Kilometer betragen.