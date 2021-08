Rockwell Automation und Kezzler bieten in Kooperation Echtzeit-Rückverfolgbarkeit

Rockwell Automation, auf industrielle Automation und digitale Transformation spezialisiert, und der Plattform-Anbieter für Produktdigitalisierung und Rückverfolgbarkeit, Kezzler, wollen Herstellern die Rückverfolgung von Produkten ermöglichen. Hersteller sollen dabei unterstützt werden, den Weg ihrer Produkte von der Rohstoffquelle bis zum Point-of-Sale oder darüber hinaus mithilfe von cloudbasierten Supply-Chain-Lösungen zu erfassen, die sich auf die Rückverfolgbarkeit von Produkten konzentrieren.

Das kombinierte Angebot ist ideal für Branchen wie Biowissenschaften, Lebensmittel und Getränke sowie verpackte Konsumgüter, die sich auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Erfüllung von Verbrauchererwartungen in Bezug auf beispielsweise Produktqualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit konzentrieren, so die Unternehmen in einer Aussendung.

Die Supply-Chain-Kompetenz von Rockwell Automation wird mit den Technologien von Kezzler zur Rückverfolgbarkeit kombiniert, um Kunden dabei zu helfen, Lieferanten, Produktion, Logistik und Verbraucher in einer Plattform für Echtzeit-Rückverfolgbarkeit zusammenzuführen. Die cloudbasierte Lösung von Kezzler bietet Flexibilität bei der Integration und einen einfachen Zugriff auf bestehende Aufzeichnungssysteme, die ein breites Spektrum an Technologien von unveränderlichen Ledgern (Blockchain) bis hin zu herkömmlichen Datenbanken umfassen.

Die beiden Unternehmen können auch eindeutige Kennungen erzeugen, die zur digitalen Identifizierung und Verfolgung von Produkten von der Erstellung bis zum Verbrauch verwendet werden können. Rockwell und Kezzler können zum Beispiel die Daten bereitstellen, die Hersteller benötigen, um den gesamten ökologischen Fußabdruck pro hergestelltem Produkt zu aggregieren. Diese Daten können anschließend für Nachweise und Verbesserungen verwendet oder direkt über das Produkt an die Verbraucher weitergegeben werden, so dass ein Unternehmen Nachhaltigkeitspraktiken als Wettbewerbsvorteil nutzen kann.

Sobald die kürzlich angekündigte Übernahme von Plex Systems abgeschlossen ist, plant Rockwell Automation, die cloudnativen Track-and-Trace-Funktionen von Plex mit den End-to-End-Fähigkeiten von Kezzler zu integrieren, um so Supply-Chain-Transparenz und -Management-Fähigkeiten zu bieten, die sowohl breit als auch tief in der Funktionalität sind.

„Unsere Partnerschaft mit Kezzler wird für mehr Transparenz in der Supply Chain sorgen, um Sicherheits- und Qualitätskontrollmaßnahmen zu verbessern, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und ESG-Ziele mit cloudbasierten Technologien zu erreichen, die einfach zu implementieren und zu nutzen sind“, erklärt Matt Fordenwalt, Rockwell Vice President und General Manager, Systems & Solutions Business.

Rockwell und Kezzler haben bereits Rückverfolgbarkeitslösungen für Kunden wie FrieslandCampina, eines der größten Molkereiunternehmen der Welt, entwickelt. Durch die Erstellung eindeutiger QR-Codes auf jedem seiner Friso-Säuglingsnahrungsprodukte kann das Unternehmen nun seine Produkte vom Landwirt bis zum Verbraucher verfolgen. Die Verbraucher können die Codes auch scannen, um die Echtheit zu überprüfen und mehr über das Produkt und seine Herkunft zu erfahren.

„Gemeinsam können wir Herstellern helfen, alle Punkte der Reise eines Produkts zu verbinden, angefangen bei der Entstehung bis hin zum Verkauf, dem Verbrauch und sogar dem Recycling“, erklärt Christine C. Akselsen, CEO von Kezzler. „Die Verknüpfung von vor- und nachgelagerten Daten schafft eine echte End-to-End-Rückverfolgbarkeit mit einem einzigen Datenspeicher für jedes Produkt.“