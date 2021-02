Rofa hat neue Führung

Die in den Bereichen Intralogistik, Fördertechnik, Automatisierung und Sondermaschinenbau tätige Rofa-Gruppe hat einen Wechsel an der Spitze des Vorstands vollzogen. Wolfgang Koszar wechselt nach 31 Jahren in den Aufsichtsrat – für ihn übernimmt Andreas Bauer. Er leitet seit 1. Jänner 2021 die Unternehmensgruppe. Bauer kommt aus dem eigenen Haus und ist seit 25 Jahren in unterschiedlichen Positionen im Unternehmen aktiv. Während der letzten acht Jahre war er als Chief Operating Officer (COO) tätig.

Die Hauptaufgabe von Andreas Bauer sei es nun, den Kurs von Rofa als Technologieunternehmen mit solidem Wertefundament weiterzuverfolgen. Gleichzeitig soll Bauer die Rofa Industrial Automation Group unternehmensübergreifend zukunftsorientiert aufstellen und ausbauen. Bauers Vorgänger Kozsar hatte als einer von zwei Gesellschaftern und Geschäftsführern 1993 die damalige Rosenheimer Förderanlagen GmbH übernommen. Unter seiner Führung wuchs die Rofa Industrial Automation Group zu einer Unternehmensgruppe mit aktuell 360 Millionen Euro Jahresumsatz und 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.