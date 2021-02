Rund um die Uhr

Mehr als 4.500 verschiedene Obst- und Gemüseartikel umfasst das internationale Programm des Lebensmittelproduktions- und -vermark­tungsbetriebs Frutura. Vom Hauptsitz in Hartl und dem Standort in Sattledt beliefert das Unternehmen alle rund 1.600 österreichischen Filialen der Supermarktkette Spar. Täglich fahren 70 Lkw das Lager in Hartl an. Der Standort Sattledt bewältigt derzeit rund 15 Prozent dieses Aufkommens. Für 2021 ist ein neues Lager in Vorchdorf geplant, das ein ähnliches Volumen wie Hartl umsetzen wird.

Seit Dezember 2020 betreut Knapp, genauer gesagt die Knapp IT Solutions GmbH, mit seiner SAP EWM-Hotline das Hauptlager von Frutura Obst & Gemüse in Hartl. Knapp IT Solutions ist das Kompetenzzentrum der Knapp-Gruppe für SAP EWM (Extended Warehouse Management). Das ITIL zertifizierte Hotline-Service steht allen SAP EWM-Installationen, auch von Drittanbietern, zur Verfügung.

Das Lagerverwaltungssystem

Für die Lagerverwaltung und die damit verbundenen Anforderungen an Transparenz und Rückverfolgbarkeit bei der Herkunft und der Erzeugung von Obst und Gemüse verwendet Frutura SAP S4/HANA mit eingebettetem SAP EWM. In der Systemlandschaft sind sämtliche Betriebsprozesse über mobile Geräte (RF-Terminals) von Wareneingang und Qualitätskontrolle über Handling Unit Management, Wellenfreigabe und Kommissionierung bis zu Inventur, Verpackung und Warenausgang abgebildet. Derzeit arbeiten rund 200 SAP EWM-Anwender von Frutura im Lagerverwaltungssystem. Bedingt durch die Größe der Aufträge und deren pünktlicher Auslieferung unterstützt Knapp diese mit einem 24/7-Support für das Lager in Hartl und Sattledt seit Dezember 2020 sowie den Standort in Vorchdorf ab Ende 2021.