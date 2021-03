Salzburger Logistiker sorgt für Healthcare-Nachschub

Die Nachfrage nach Healthcare-Produkten ist stark. Das Salzburger Unternehmen Ontime Logistics hat sich in den letzten 20 Jahren im Bereich Luft- und Seefracht sowie Expresszustellungen etabliert und kürzlich einige große Aufträge erhalten: Insgesamt mehr als 1.000 Tonnen dringend benötigter Waren aus den Sparten Healthcare, Automotive und High-Tech sind nach Europa zu bringen. Ontime hat dementsprechend mehrere Charterflüge mit Jumbo-Frachtmaschinen dafür organisiert.

„Die Anforderung der Kunden war es, die Produkte – im konkreten Fall unter anderem Spulen für E- Fahrzeuge – so rasch wie möglich von Asien nach Europa zu bringen. Unsere Lösung beinhaltet, die Produkte mit großen Charter-Maschinen direkt nach Österreich zu fliegen und dann regional über unser verlässliches und bewährtes Express Netzwerk weiter zu verteilen. Insgesamt konnten wir uns durch das durchdachte und ausgeklügelte Konzept einige Großaufträge sichern“, sagt Michael Filler, Director Air & Sea bei Ontime Logistics.

Über Österreich nach Deutschland, Tschechien und die Niederlande

Die Flüge gehen direkt nach Österreich, wo entladen und verzollt wird. Die Ware wird hier gemäß den Kundenvorgaben palettisiert sowie gelabelt und in der Folge an diverse Lieferadressen in Deutschland, Tschechien und den Niederlanden versandt. „Diese Lieferkette funktioniert deshalb so einwandfrei, weil wir sowohl im Air&Sea- als auch im Roadbereich schlank, agil und flexibel arbeiten. Insgesamt schaffen wir es so, quasi ‚next day‘ rund 40 Adressen in Europa mit den Produkten zu beliefern“, ergänzt Alexander Piwonka, Director Road bei Ontime Logistics.

Schnelle Reaktionszeit zählt

Ontime Logistics konnte laut eigenen Angaben auch während des letzten Lockdowns und trotz diverser Reisebeschränkungen alle Lieferzeiten einhalten. „Das gelingt nur durch extreme Flexibilität. Es kann schon vorkommen, dass sich während einer Lieferung über mehrere Kontinente die Bedingungen mehrfach ändern wie zuletzt im Suezkanal. Entscheidend dabei ist, wie schnell man als Logistiker darauf reagieren und notfalls die Ware über andere Wege an den Zielort bringen kann“, so Filler.

Als exklusiver Partner von NNR Global Logistics, Tokyo, gilt Ontime als Österreichs Japan-Spezialist im Bereich Import und Export bei Luft- und Seefracht. NNR steht für „Nishi Nippon Railroad Co Ltd. und gehört zu den fünf größten Speditionen Japans. Weltkonzerne wie Sony DADC, Mango, Plasser&Theurer, FACC oder KTM als international agierender Sportmotorradhersteller nützen bereits das Ontime-Netzwerk weltweit.