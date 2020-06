Sam Addeo wird Technik-Chef von BluJay

In leitender Position hat Sam Addeo in seiner bisherigen Laufbahn sowohl neue technische Lösungen auf den Markt gebracht als auch bestehende Produkte optimiert. Zuletzt war er SVP und Chief Development Officer bei Aptos, wo er die länderübergreifende Entwicklung von Handelslösungen für einige der weltweit führenden Einzelhandelsmarken geleitet hat.

Zuvor war Addeo in Führungspositionen bei Intelligrated tätig, einem Geschäftsbereich von Honeywell, und 14 Jahre lang bei Manhattan Associates als Teil des Managementteams F&E für verschiedene Produkte und Technologien. Addeo absolvierte seinen Abschluss in Informatik an der Michigan State University.