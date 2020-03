Schneckenreither mit zwei Neubesetzungen

Die oberösterreichische Schneckenreither-Gruppe hat zwei Niederlassungsleitungen neu besetzt.

Kurt Weinbergmaier folgte per 1. März in der Hauptniederlassung in Ansfelden Herwig Höninger nach, der nach fast zwölfjähriger Firmenzugehörigkeit mit Ende Februar in Pension gegangen ist. Weinbergmaier trat vor neun Jahren in die Firmengruppe Schneckenreither ein und war zuletzt als Leiter der EU-Abteilung tätig.

In der zweitgrößten Niederlassung, Wiener Neudorf, übernahm mit 1. Jänner Mario Fangl die Leitung. Er trat 1994 in das Unternehmen ein und folgt nun in dieser Funktion Peter Josef nach, der nach mehr als vierzigjähriger Firmenzugehörigkeit nun ebenfalls in den Ruhestand getreten ist.