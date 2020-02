Schwarzmüller kauft Hüffermann

Hüffermann Transportsysteme ist ein seit mehr als 100 Jahren erfolgreicher Premiumhersteller von Containerwechselsystemen (BTA) und Aufbauten für den Entsorgungssektor. Das Unternehmen hat rund 250 Mitarbeiter, stellt jährlich mehr als 1.000 Fahrzeuge her und erwirtschaftet etwa 40 Millionen Euro Umsatz, vor allem in Deutschland, aber auch in Märkten wie Osteuropa, Italien, Skandinavien, Frankreich, Russland und Japan. In seinem Spezialsegment ist das Unternehmen der führende europäische Anbieter.

Hüffermann-Geschäftsführer Stephan von Schwander sagt dazu: „Zur Sicherung der langfristigen strategischen Ausrichtung unseres Unternehmens haben wir verschiedene Optionen analysiert und abgewogen. In Verbindung mit der Schwarzmüller Gruppe fanden wir die optimalen Voraussetzungen, langfristig, und das meint über Generationen hinweg, richtig aufgestellt zu sein.“

Für Schwarzmüller ist die Akquisition ein Schritt auf dem Weg zum zweistelligen Marktanteil in Deutschland. „Mit dem Output von Hüffermann sind wir diesem Ziel schon sehr nahe“, sagt Schwarzmüller-CEO Roland Hartwig.

Die Marke Hüffermann werde selbstverständlich erhalten: „Wir sind nicht gekommen, um die Werthaltigkeit des Unternehmens zu untergraben. Hüffermann hat tolle Angebote für seine Kunden und ein überragendes Image. Das werden wir nutzen.“