Schwedischer Gastro-Experte setzt auf TGW

Der schwedische Gastronomie-Spezialist Martin & mit Sitz in Stockholm beliefert täglich tausende Restaurants, Bars und Kantinen mit Lebensmitteln, Getränken und Non-Food-Artikeln. Aktuell betreibt der Großhändler vier Distributionszentren. Mit dem neuen Fulfillment Center kann die Logistik für Langsamdreher-Artikel an einem zentralen Standort gebündelt werden: Das soll deutliche Service-Verbesserungen bei zugleich niedrigeren Kosten ermöglichen. „Es handelt sich um unsere erste Investition dieser Größenordnung in Automatisierung. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit TGW in diesem für uns strategisch wichtigen Projekt“, betont Magnus Schultz, Head of Development bei Martin & Servera Logistik.

Shuttle mit zwei Temperaturzonen

Die TGW-Lösung umfasst ein Shuttle-System mit über 35.000 Stellplätzen in zwei Temperaturzonen (Normal- bzw. Kühltemperatur). Um die vorhandene Fläche optimal zu nutzen, setzt man auf eine dreifach-tiefe Lagerung der Behälter. Ein Automatisches Kleinteilelager (AKL) mit 11.000 Stellplätzen und Mustang E+ Regalbediengeräten dient zur Nachschubversorgung. Die Kundenbestellungen werden an vier Hochleistungs-Kommissionier-Arbeitsplätzen bearbeitet, die an das Shuttle angebunden sind. Die Auftragsbehälter mit der gekühlten Ware werden im letzten Schritt in einem Commissioner-Hubbalkensystem gepuffert, bevor die Bestellungen konsolidiert werden und anschließend in den Versand gelangen.

Teil des Projekts ist außerdem ein Service- und Wartungsvertrag, der Onsite-Support durch TGW-Spezialisten. Gemeinsam mit dem Kunden wird dafür Sorge getragen, dass die Anlage im Zweischichtbetrieb störungslos läuft.