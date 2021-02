Schwere Güter leicht verpacken und palettieren

Tierfuttersäcke, Kleidung, sperrige Kartons: Große, luftdurchlässige und form-instabilen Güter wie Kleidung, Tierfuttersäcke oder sperrige Kartons sind für Roboter schwierig zu handhaben, da sie sich mit herkömmlichen Greifern kaum fassen lassen. OnRobot hat dafür den VGP20 entwickelt: Der elektrische Vakuumgreifer trägt bis zu 20 kg und findet auch auf porösen Oberflächen Halt.

„Effiziente Verpackungs- und Palettierprozesse sind erfolgskritisch für produzierende Unternehmen, Online-Versandhändler und Logistikdienstleister”, meint Enrico Krog Iversen, CEO von OnRobot. „Die damit verbundenen Tätigkeiten händisch zu erledigen, ist für Mitarbeiter jedoch sowohl monoton als auch körperlich belastend. Hinzu kommt eine angespannte Personalsituation durch den Fachkräftemangel. Unser VGP20 erleichtert Unternehmen, diese Prozesse zu automatisieren. Dies entlastet die betreffenden Mitarbeiter und verbessert Produktivität sowie Qualität.”

90 Prozent weniger Kosten

Der neue Vakuumgreifer automatisiert Prozesse, für die traditionell pneumatische Greifer eingesetzt wurden laut OnRobot günstiger und unkomplizierter. Denn während pneumatische Greifer mit Druckluft funktionieren, läuft der VGP20 vollelektrisch und ist direkt nach dem Auspacken einsatzbereit. Er benötigt keine externen, verschleißanfälligen Schläuche, was die Wartungs- und Betriebskosten um bis zu 90 Prozent im Vergleich zu denen pneumatischer Modelle senkt.



Saugnäpfe und Luftzufuhr des VGP20 lassen sich an das jeweilige Werkstück und die entsprechende Aufgabe anpassen. Zudem verfügt der Greifer über eine Mehrkanalfunktionalität, sodass er Objekte unterschiedlicher Form und Größe fassen kann. Der Greifvorgang kann an unterschiedliche Anwendungsszenarien angepasst werden, indem der Luftstrom genauer zu steuern ist. Das gelingt durch integrierte intelligente Steuerungsmechanismen und eine einfach zu handhabende Software. Zudem verfügt der VGP20 über eine Einstellung, mit der sich der Luftstrom konstant überwachen lässt. Wenn sie aktiviert ist und das Vakuum aus unbekanntem Grund aufgehoben wird, stoppt der Roboter seine Bewegung automatisch. Zugleich wird über ein Pop-up-Fenster in der Greifer-Software ein Alarm ausgespielt. So ist ein sicheres Verpacken und Palettieren gewährleistet.

Verpackungs- und Palettierkosten senken

Tätigkeiten wie Palettieren, die am Ende der Produktionslinie stehen, sind arbeitsintensiv und teuer. Forscher schätzen, dass die Arbeitskosten im Durchschnitt 65 Prozent des Betriebsbudgets einer Lagereinrichtung ausmachen. Damit stellen sie die Gesamtkosten für Versorgungsleistungen, Steuern, Vertrieb und Miete in den Schatten. Allein aus diesem Grund lohnt sich Automatisierung. Laut Marktforschern ist der Einsatz von automatisierten Palettierlösungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie seit 2017 weltweit jährlich um durchschnittlich 13 Prozent gewachsen.

Ein weiterer Grund, weshalb sich Automatisierung in diesem Bereich lohnt, sind die steigenden Kosten für Verpackungsmaterial. OnRobot weist darauf hin, dass der Preis für Kartons seit 2010 um fast 40 Prozent gestiegen ist. Aufgrund des anhaltenden E-Commerce-Booms kann man weiter mit einer steigenden Nachfrage rechnen, weshalb Händler nach günstigeren Optionen für Verpackungsmaterial suchen. Wenn die Automatisierungslösung stimmt, können auch dünnere, porösere Kartons und Verpackungstüten gehandelt werden und Online-Händler bei den Versandkosten sparen.

OnRobot stellt Hard- und Software-Technologien für Lösungen her, die bei Cobots verwendet werden. Außerdem entwickelt das dänische Unternehmen Greifer, Sensoren und sonstige Cobot-Ausrüstung.