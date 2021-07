SFX-Baukasten: Hubtex entwickelt Plattformtransporter für Industrie 4.0

Zum Portfolio des führenden Herstellers von spezialgefertigten Flurförderzeugen gehören ab Juli 2021 die neuen SFX-Modelle für die Tragfähigkeitsbereiche 25 t (SFX-25), 40 t (SFX-40) und 65 t (SFX-65). Serienübergreifende Fahrzeugkomponenten und die Erweiterung durch AGV-Funktionen machen die Baureihe für die meisten Kundenanforderungen einsatzfähig. Typische Anwendungsgebiete finden sich in innerbetrieblichen Schwerlasttransporten der Automobil- und Luftfahrtindustrie und insbesondere entlang der Wertschöpfungskette der Metallindustrie, von der Gießerei über den Handel bis zur Verarbeitung, beispielsweise im Maschinenbau.

Gemacht für jeden Untergrund

Kernelement bei allen Plattformtransportern ist das Fahrwerk und das dazugehörige Lenksystem. Bei der standardmäßig, eingesetzten Einachslenkung an der Vorderachse ist ein Lenkwinkel von bis zu 70 Grad möglich. Wahlweise steht für alle drei Fahrzeugserien auch eine Mehrwegelenkung für Einsätze zu Verfügung, in denen ein Rangieren vermieden werden soll. Aufgrund der kleinen Wenderadien lässt sich der Platzbedarf des Transporters in beengten Produktions- oder Lagerbereichen weiter reduzieren. Ein weiterer Vorteil der neuen Lenkung ist der geringe Platzbedarf im Fahrzeug. Somit lassen kompaktere Bauformen realisieren als bei den bisherigen Modellen von Hubtex. Als weiterer wichtiger Nebeneffekt reduziert sich der Energieverbrauch aufgrund der höheren Effizienz der elektrischen Antriebe und der aufeinander abgestimmten Komponenten deutlich. Während die beiden Fahrzeugserien bis 40 t mit zwei Achslinien geplant sind, sind in der Tragfähigkeitsklasse bis 65 t drei oder vier Achsen verfügbar. Auch Flexibilität am Boden ist gefragt. Aus diesem Grund bietet Hubtex die drei SFX-Serien 25, 40 und 65 neben der standardmäßigen Polyurethan- mit einer weichen Elastikbereifung an. Dadurch sind alle befestigten Bodenarten eines Werksgeländes befahrbar – der Einsatz bleibt nicht auf den Innenbereich beschränkt. Antriebs- und Lastradwippen sorgen für einen Niveauausgleich bei unebenen Böden. Somit werden die Materialien auch bei ungünstigen Bodenbeschaffenheiten sicher und zuverlässig transportiert.

Modularer Aufbau für individuelle Anpassungen

Die hohe Modularität der neuen Plattformtransporter macht die Fahrzeuge an vielfältige Einsätze anpassbar. Dabei ist der Rahmen des neuen SFX in die drei festen Bereiche Vorder-, Hinterachse und Mittelbereich aufgeteilt. Eine Variabilität an den Schnittstellen der Baugruppen ermöglichen eine auftragsspezifische Längen- und Breitenanpassung analog der Transportaufgabe. Vorgefertigte Module, wie der Radschemel oder die Lastrad- und Antriebswippe garantieren übergreifende Fahrzeugstandards. Die optional verfügbare Hubfunktion erfolgt wahlweise über Zylinder bzw. die gesamte Plattform. Der Hydraulik-Elektro-Schrank ist für alle SFX-Baureihen einsetzbar. Je nach Anforderungen sind die modularen Elektro-Platten auch flexibel auf AGV-Funktionen erweiterbar, auch in der Nachrüstung. Hier profitiert der SFX-Baukasten übergreifend von der Phoenix AGV-Serie. Die Vorfertigung von standardisierten Baugruppen reduziert die Arbeitszeit und trägt zu den kurzen Lieferzeiten der Serie bei.

Die Standard-Bedienung des Transportfahrzeuges erfolgt einfach über Kabel- oder Funkfernsteuerung. Funktionen zur Einbindung des Plattformwagens in automatisierte Prozesse können kundenspezifisch integriert werden. Die Verwendung der Kommunikationsschnittstelle nach VDA 5050 wird zukünftig umgesetzt. Darüber hinaus sind auch Sonderkonstruktionen mit Fahrerkabinen und Spezialaufbauten möglich.