Shippeo holt sich Arnand Medepalli als Chief Product Officer

Arnand Medepalli verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Unternehmen, die er in der Produktstrategie, der Geschäftskundenstrategie und bei Entscheidungen in den Bereichen Transport, Lieferkettenmanagement und Finanzdienstleistungen beraten hat. In seiner letzten Position war er Head of AI Solutions bei ServiceNow, welches von Element AI übernommen wurde. Dort war er als Head of Products tätig. Davor war er mehrere Jahre VP of Retail Planning Products bei Blue Yonder.

„Es ist kein Geheimnis, dass Lieferketten zurzeit unter einem sehr hohen Druck stehen. Versender, Verlader und Logistikdienstleister benötigen mehr denn je ein sehr hohes Maß an Transparenz sowie Lösungen, die ihnen genaue Einblicke in ihre betrieblichen Abläufe geben”, so der neue Chief Product Officer Anand Medepalli. „Shippeo hat die richtige Vision und eine beeindruckende Technologie, um dieses Problem für seine Kunden direkt anzugehen und dabei ein wichtiger Bestandteil ihrer Wertschöpfung zu werden. Für mich war es keine Frage, mich dem talentierten Team von Shippeo anzuschließen. Mir war schnell klar, dass ich dort meine Leidenschaft für Supply Chains, Big Data, Machine Learning und KI einbringen und mit meiner Expertise für meine Kunden einen signifikanten positiven Beitrag für ihren Erfolg leisten kann“.

Shippeo bietet ETA-Prognosen und multimodales Tracking auf der Straße und dem Seeweg für den Teilladungs- und Komplettladungsverkehr.