Sicherer Halt für das laufende Band

Für die Absicherung von Förderanlagen und Maschinen erweitert Pilz die Produktfamilie der Positions- und Näherungsschalter um den Seilzugschalter PSENrope mini. Die Variante des Seilzugschalters PSENrope ermöglicht die Abschaltung von Funktionsprozessen per manueller Betätigung und stellt eine wirtschaftliche Lösung für die Not-Halt-Funktion dar. Die mechanische Not-Halt-Funktion bei PSENrope mini lässt sich sowohl am integrierten Not-Halt-Taster als auch an jedem Punkt durch Ziehen des Seiles auslösen. So sorgt PSENrope mini auch an ausgedehnten Applikationen wie zum Beispiel in der Verpackungsindustrie für einen räumlich flexiblen Not-Halt.

Bänder absichern



Durch die Seillänge von bis zu 30 Metern können auch ausgedehnte Anwendungen mit nur einem Seilzugschalter PSENrope mini komfortabel bedient und abgesichert werden. Der kompakte Seilzugschalter benötigt wenig Platz, darüber hinaus tragen die Varianten mit geradem oder gewinkelten Kopf zu einer flexiblen Montage bei. Das robuste Metall- oder Kunststoffgehäuse nach IP67 zeichnet PSENrope mini sowohl für In- als auch Outdoor-Anwendungen mit Umgebungstemperaturen von -30 °C bis +75 °C aus.