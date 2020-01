Sick bestellt neuen Vorstand Operations

Mit der Verzahnung von Einkauf, Produktion und Qualität in einem Ressort will Sick vor allem direktere Kundenorientierung und schnellere Reaktion auf Marktentwicklungen erreichen.

Tosja Zywietz war seit 2009 in verantwortlichen Positionen beim bayerischen Technologieunternehmen Rosenberger Hochfrequenztechnik tätig, zuletzt in der Funktion des Vorsitzenden der Geschäftsleitung. Nach Studien in Göttingen und den USA promovierte er in theoretischer Physik am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft.