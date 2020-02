Sind Logistiker schlechte Chefs?

Eine Schulnote von 2,77 ist zwar knapp besser als „befriedigend“, berauschend ist sie aber nicht. Die Note ist der Durchschnitt der Bewertungen, die Logistik-Fachkräfte auf die Frage „Wenn Sie Ihren jetzigen Vorgesetzten bewerten müssten, welche Schulnote würden Sie ihm geben?“ vergeben. Zum Vergleich: Die Logistik liegt damit hinter den Bereichen Handwerk (2,43), Gesundheit, Öffentlicher Dienst und sogar Handel.

Das Job-Portal Meinestadt.de hat im Sommer 2019 eine Umfrage zum Thema „Fachkräfte und Führung“ durchgeführt. Das Marktforschungsinstitut Respondi befragte dazu online insgesamt 2.085 Teilnehmer im Alter von 25 bis 65 Jahren. Themen der Umfrage waren die Erwartungen der Fachkräfte an Führung ebenso wie ihre Erfahrungen in der Praxis sowie Führung als Karriereoption. Sämtliche Befragten waren Fachkräfte mit Berufsausbildung, also Nicht-Akademiker.

Schlecht schneidet die Logistik auch bei der Frage ab, inwieweit Vorgesetzte ihre Mitarbeiter selbstständig arbeiten lassen. Nur 64 Prozent der Befragten aus der Logistik-Branche bestätigen das. Schlechter schneidet nur der Pflege-Bereich ab, deutlich besser hingegen Handwerk, Handel und Öffentlicher Dienst.

Die Studie, die generell spannende Ergebnisse zu Wunsch und Wirklichkeit, Führungsstil, und Führung als Jobperspektive bringt, steht als Whitepaper zur Verfügung.