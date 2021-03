Skypicker kommissioniert automatisch

Das französische Robotik-Unternehmen Exotec hat mit dem Kommissionierroboter „Skypicker“ ein neues Modul für seine vollautomatisierte Lagerlösung entwickelt. Der Gelenkarm-Roboter soll auf die Handhabung starrer Objekte von bis zu zwei Kilogramm Gewicht und einer minimalen Picking-Fläche von zwei mal zwei Zentimetern ausgelegt sein. Die Pickleistung liegt laut Hersteller bei bis zu 600 Artikeln pro Stunde. Im Vergleich: Der Cobot „Chuck“ von 6 River Systems verfügt über einen Roboter-greifarm mit einer Pickleistung von 300 Produkten in der Stunde.

Selbstfahrende Behältertransporter

Der Skypicker ergänzt Exotecs „Skypod“-Robotersystem. Die Kommissionierlösung für Kleinteile besteht aus selbstfahrenden Behältertransportern, die sowohl in der Fläche transportieren als auch im Regal ein- und auslagern und so autonom Kommissionierstationen mit Nachschub versorgen.

„Exotec hat sich als einer der innovativsten Akteure in der Branche etabliert und bietet End-to-End-Lösungen für die robotergestützte Kommissionierung in Lagern an“, so Romain Moulin, Mitbegründer und Geschäftsführer von Exotec. „Der Skypicker wurde von unseren Ingenieuren in Rekordzeit entwickelt und ist bereits bei unserem langjährigen Kunden Logilec installiert.“ Der Kommissionierroboter lässt sich laut Hersteller per Plug- & Play im Skypod-System integrieren. Ausgestattet mit einem eigenen „Order Mover“-Modul soll er vier Aufträge gleichzeitig kommissionieren und an die nächste Station weiterleiten können. Im Anschluss kann der Auftrag entweder mit manueller Kommissionierung abgeschlossen oder mit dem Verpackungsprozess begonnen werden.

Der Skypicker kommuniziert in Echtzeit mit der „Astar“-Software des Skypod-Systems. Astar synchronisiert den Skypicker mit den Skypod-Robotern und definiert die Reihenfolge der Behälter, die an die unterschiedlichen Kommissionierstationen gesendet werden sollen. Somit ist das Gesamtsystem aufeinander abgestimmt. Im DACH-Raum arbeitet Exotec mit Klinkhammer Intralogistics zusammen. Das Unternehmen integriert das Skypod-System für Kunden in deren Gesamtlogistik inklusive Lagerverwaltungssoftware und Service.