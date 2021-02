So verteilt FedEx Impfstoffe weltweit

Logistikunternehmen weltweit sind bei der Verteilung der Covid-19-Impfstoffe gefragter denn je. FedEx kann mithilfe seines Technologienetzwersk Millionen von Impfstoffampullen auf ihrem Weg durch die weitläufige Pipeline überwachen. Die Prozessketten binden Pharmaunternehmen genauso ein wie Transportunternehmen zu Lande und in der Luft sowie die Gesundheitssysteme in den Ländern.

In diesem logistischen Netzwerk spielen Sensoren und die Microsofts Cloud-Analytics-Plattform eine wichtige Rolle. „Die Ausbreitung des Internets of Things hat ein völlig neues Ökosystem für die Logistik geschaffen“, meint Rob Carter, CIO von FedEx.

Angesichts der andauernden Pandemie ist das Verteilen der Impfstoffe eine Schlüsselaufgabe für Pharmaunternehmen wie Pfizer/Biontech, Moderna und ihre Logistikpartner. FedEx, United Parcel Service oder DHL International tragen dafür Sorge, dass die Medikamente bei den jeweils nötigen Temperaturen versandt werden.

Die Rolle von Sensoren und Analytics

Um das Nachverfolgen von Sendungen zu vereinfachen, bringt FedEx an jede Impfstoffsendung eine SenseAware ID an. Diese kleinen, mit einem Strichcode versehenen Sensoren übertragen alle zwei Sekunden Standortdaten via Bluetooth an WiFi-Zugangspunkte oder Gateway-Geräte im gesamten FedEx-Netzwerk, so Carter.

Wenn ein Fahrer den Strichcode mit seinem Handscanner erfasst, wird ein Versandcode erstellt, der FedEx dabei unterstützt, das Paket zu verfolgen und vorherzusagen, ob es den Serviceanforderungen genügen kann. Mit SenseAware-ID-Sensoren ausgestattete Pakete werden auf ihrer Route mehrere hundert Mal getrackt. Mit traditionellen Paket-Scannern geschieht das nur einige wenige Male.

Die großen Datenmengen, die mithilfe der SenseAware ID generiert werden, fließen in die Analytics-Plattform FedEx Surround ein, die gemeinsam mit Microsoft entwickelt wurde und in der Azure-Cloud vorgehalten wird. Diese Analytics-Umgebung stellt sowohl historische Daten von FedEx-Routen und -Postleitzahlen als auch externe Informationen wie Wetterdaten oder Kartenmaterial bereit. Die Azure-Software für maschinelles Lernen macht aus diesen Daten wichtige Informationen.

Algorithmic Foresight

Die Machine-Learning-Funktionen sorgen unter anderem dafür, dass Surround für den Versand jedes Pakets Trends der Vergangenheit analysiert, damit zukünftige Sendungen besser zugestellt werden können. „Algorithmic Foresight" ist ein wichtiger Trend in der Logistik. IoT-Daten rund um Lieferketten, zusammengeführt mit anderen Datenquellen etwa zu Wetter oder Verkehr, versetzen Unternehmen in die Lage, aktuelle Gegebenheiten zu verallgemeinern, um zukünftige Szenarien besser zu verstehen und gute Empfehlungen abzugeben.