So weit sind autonome Containerschiffe

Im November letzten Jahres ist die norwegische Yara ist mit dem ersten elektrisch betriebenen und selbstfahrenden Containerschiff der Welt - der Yara Birkeland - zu seiner Jungfernfahrt in den Oslofjord aufgebrochen. Sie pendelt zwischen den norwegischen Städten Porsgrunn und Brevik und ist weltweit der erste Frachter mit reinem Elektroantrieb.

Damit startete eine zweijährige Testphase der Technologie, die das Schiff selbstfahrend machen und schließlich als autonomes, vollelektrisches Containerschiff zertifiziert werden soll. Die Yara Birkeland soll 1.000 Tonnen CO2 einsparen und 40.000 Fahrten von dieselbetriebenen Lastwagen pro Jahr ersetzen. Die Batterien im Maschinenraum verfügen dabei über die Kapazität von 100 Teslas.

In Finnland wiederum fährt bereit seit Ende 2018 die autonome Fähre Falco, die die Technologie von Rolls-Royce an Board hat und in ihren Zielhäfen sogar selbstständig anlegen kann. Hier befindet sich keine Crew mehr an Bord, das Schiff überwacht ein Kapitän von einem Kontrollzentrum an Land aus.

Avikus will autonom über den Ozean

Am Rande der diesjährigen Messe für Consumer Electronics (CES), die auch immer Innovationen abseits des B2C-Marktes zeigt, haben die Hyundai Heavy Industries (HHI) Group und das American Bureau of Shipping (ABS) eine Absichtserklärung unterzeichnet. Ihr Inhalt: Die Erprobung autonomer Schiffstechnologien unter realen Bedingungen.

© Hyundai Heavy Industries (HHI) v.l.: HHI-CTO WonHo Joo, HHI-Holding-CEO Kisun Chung, Sungjoon Kim, Head of KSOE's Advanced Research Center; ABS-CTO Patrick Ryan, ABS Vice President John McDonald and Avikus-CEO Do-hyeong Lim.

Avikus, das auf autonome Navigationstechnologien für Schiffe spezialisierte Tochtergesellschaft der HHI, kann damit mit stufenweisen Demonstrationstests für seine verschiedenen Lösungen beginnen. Damit will Avikus Zertifikate für seine autonomen Schiffstechnologien stufenweise erhalten während ABS das Design überprüft, die Testverfahren regelt und die Implementierung für jede Stufe auf der Grundlage der tatsächlichen Betriebsdaten von Avikus verifiziert.

Nach der erfolgreichen Demonstration des vollständig autonomen Fahrens als erstes Unternehmen in Korea plant Avikus die gemeinsame Demonstration der autonomen Schifffahrtstechnologie mit ABS für eine transozeanische Reise eines großen kommerziellen Schiffes, das sich derzeit in der Entwicklung befindet.

Enormes Marktwachstum

Der Markt für solche Schiffe ist offenbar groß: Das Marktforschungsunternehmen Acute Market Reports erwartet, dass der Markt für autonome Schiffe und die dazugehörigen Materialien und Ausrüstungen jährlich um 12,6 Prozent wächst und bis 2028 ein Marktvolumen von 235,7 Milliarden US-Dollar erreicht.

"Autonome Schiffe werden in der Zukunft des Seeverkehrs eine wichtige Rolle spielen, aber sie müssen mindestens so sicher sein wie die bestehenden Schiffe. Um dieses Ziel zu erreichen, sind umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, Teamarbeit und der Austausch von Fachwissen zwischen den führenden Akteuren im Seeverkehr erforderlich. Deshalb ist diese Vereinbarung von entscheidender Bedeutung, da sie die Erkenntnisse von ABS mit dem Fachwissen von HHI vereint, um praktische Anwendungen der Technologie zu entwickeln", sagte John McDonald, Executive Vice President und Chief Operating Officer von ABS.

Avikus stellte auf der CES 2022 ein Freizeitboot vor, das mit der vollständig autonomen Navigationstechnologie ausgestattet ist, und präsentierte seine Zukunftsvision des maritimen Mobilitätssektors, in deren Mittelpunkt die autonome Schiffstechnologie steht, und zwar durch simulierte Navigation unter Anwendung von VR-Technologie.

Technologische Herausforderung

Die autonome Schifffahrt ist dabei allerdings technologisch herausfordernder als der autonome Straßenverkehr. Am Meer gibt es keine Fahrbahnmarkierungen, an denen sich der Schiffscomputer orientieren könnte. Zwar gibt es keine Fußgänger, in Küstennähe könnten den Frachtern aber plötzlich Fischerboote oder Freizeitsegler in die Quere kommen. Und die Oberfläche des Meeres ist nicht glatt wie eine Autobahn. Es gibt Wellen und Strömungen. Auch der Wind muss berücksichtigt werden.

Ähnlich wie bei autonomen Autos gibt es auch bei Wasserfahrzeugen mehrere Stufen des autonomen Fahrens. Der Frachter von Avikus soll mit Stufe zwei unterwegs sein: Die Algorithmen legen den Kurs fest, weichen Hindernissen aus und umfahren schlechtes Wetter, aber an Bord sind Seeleute, die jederzeit die Kontrolle übernehmen können. Das ist bereits die höchste Stufe, die nach den Regeln der Weltschifffahrtsorganisation IMO in internationalen Gewässern derzeit erlaubt ist.

Das Ziel von Avikus ist freilich Stufe 5, wie deren CEO Do-hyeong Lim gegenüber der Zeitung "Welt" erklärt. Diese Stufe umfasst das gänzlich autonome Fahren auf See. Doch bis dahin werden nach seiner Einschätzung noch etwa 30 Jahre vergehen - und auch dann werde man noch eine kleine Crew brauchen, etwa für etwaige Feuer oder Reparaturen. Denn wenn irgendwo etwas mechanisch klemme, helfe eine Künstliche Intelligenz kaum weiter, so Lim gegenüber der Welt. Die Ladung eines großen Frachters könne heutzutage bis zu einer Milliarde Dollar wert sein – so etwas lasse niemand vollkommen unbeaufsichtigt.