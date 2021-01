SSI Schäfer baut Tiefkühllager von Kloosterboer

Kloosterboer, einer der führenden Logistikdienstleister in Westeuropa, hat SSI Schäfer mit der Lieferung und Abwicklung des Stahlbaus für ein imposantes Tiefkühllager am Rotterdamer Hafen in den Niederlanden beauftragt.

Am City Terminal Rotterdam wird ein vollautomatisches, tiefgekühltes Logistikzentrum entstehen – das „Cool Port 2“. SSI Schäfer liefert dazu rund 4.100 Tonnen Stahl und realisiert daraus das 6-gassige Hochregallager mit 69 m Länge, 139 m Breite und 41 m Höhe.

Silobauweise

Da das Hochregallager in der Silobauweise erbaut wird, werden an den Stahlbau direkt die Seitenwände und schließlich die Dachabdeckung angebracht.

Bei der Gebäudeerstellung werden außerdem die Anforderungen für das britische Nachhaltigkeitszertifikat BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) berücksichtigt. Die Dachkonstruktion des Hochregallagers hat SSI Schäfer für eine zukünftige Photovoltaikanlage speziell ausgelegt. Das Dach wird 2.700 Solarmodule aufnehmen können.

60.000 Palettenstellplätze

Mit einer Lagerkapazität von 60.000 Palettenstellplätzen im „Cool Port 2“ ist es Kloosterboer möglich, eine Vielzahl an Kunden zu bedienen.

Die Bauarbeiten des Stahlbaus haben bereits im Herbst 2020 begonnen, die Fertigstellung des Regalbaus ist für Sommer 2021 geplant. Die Inbetriebnahme des Tiefkühllagers soll schließlich im Januar 2022 erfolgen.