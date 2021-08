Start-up Parcel Perform bekommt 20-Millionen-Finanzspritze

Die in Berlin und Singapur ansässige cloudbasierte Zustellplattform für E-Commerce-Unternehmen Parcel Perform hat 20 Millionen US-Dollar in der Serie A unter der Leitung von Cambridge Capital erhalten. Neben bestehenden Investoren wie Wavemaker Partners und Investible ist auch der neue Investor SoftBank Ventures Asia an der Runde beteiligt.

Das Unternehmen verwaltet derzeit täglich über 100 Millionen Aktualisierungen der Paketverfolgung, bietet Echtzeit-Transparenz der Verfolgungsdaten. Parcel Perform ist bereits profitabel und verzeichnet weiterhin ein außerordentliches Wachstum, wobei der Umsatz seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie um das Fünffache gestiegen ist.

Die Investition soll dem Start-up dabei helfen, seine Technologieführerschaft zu festigen und die globale Expansion und Rekrutierungsbemühungen zu unterstützen. Parcel Perform wird die neue Finanzierung nutzen, um sein Technologieangebot auszubauen und weiter in Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) zu investieren, so eine Aussendung des Unternehmens. Dazu zähle die Skalierung der firmeneigenen 'Date of Arrival'-Vorhersagemaschine. Mit über 100 Mitarbeitern im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa soll die Finanzierung es dem Unternehmen auch ermöglichen, einen regionalen Hauptsitz in Nordamerika zu errichten und bis Ende des Jahres auf 150 Mitarbeiter weltweit zu wachsen.

Parcel Perform standardisiert Daten über die letzte Meile bei mehr als 700 Spediteuren weltweit - der größte Datensatz dieser Art in der Branche. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein skalierbares, nachhaltiges und kundenorientiertes Unternehmen für Unternehmenssoftware aufzubauen. Wir haben unser Team auf über 100 Mitarbeiter erweitert und unseren Kundenstamm von unseren Wurzeln in Asien auf die Zusammenarbeit mit führenden Marken, Marktplätzen und Spediteuren in Europa und Nordamerika ausgedehnt. Heute sind wir stolz darauf, Hunderte von Kunden zu unterstützen, indem wir ihnen ermöglichen, unsere Plattform als echtes Unterscheidungsmerkmal in ihren Märkten zu nutzen", so Dana von der Heide, CCO und Mitbegründerin von Parcel Perform.

"In den mehr als zwei Jahren der Zusammenarbeit mit Parcel Perform ist deren Lösung zu unserer globalen Track-and-Trace-Lösung geworden. Dank der großen Abdeckung von mehr als 700 Spediteuren weltweit und der schnellen Einbindung weiterer Spediteure haben wir Track & Trace-Lieferungen in verschiedenen Nespresso-Märkten auf allen Kontinenten implementiert. Mit Hilfe der optimierten Daten in mehr als 30 Sprachen und der ausgefeilten Produktsuite von Nespresso schaffen wir nicht nur hervorragende Erfahrungen nach dem Kauf, sondern erhalten auch echte Einblicke in die tatsächliche Einhaltung der Service Levels der Spediteure, was uns hilft, kontinuierliche Verbesserungen und bessere Preise zu erzielen. Unterstützung bei der Nachverfolgung ist einer der Hauptgründe, warum Kunden unser Customer Relationship Center anrufen, und in einigen Märkten konnten wir einen Rückgang dieser Anrufe um 45 % verzeichnen. Darüber hinaus haben wir mit unserer Session-Cam-Analyse festgestellt, dass die Kunden die Track-and-Trace-Webseite während des Lieferzeitfensters 4-6 Mal erneut aufrufen, was beweist, dass es sich um eine wesentliche Funktion zur Verbesserung der Kundenerfahrung handelt", erzählt Davide Costella, Global Delivery Services Manager bei Nespresso.

Parcel Perform hat kürzlich seine B2C-Website Parcel Monitor, ursprünglich ein Tracking-Service für Endverbraucher, zu einer globalen Community-Seite ausgebaut, die E-Commerce-Logistikern kostenlosen Zugang zu Logistikdaten bietet.