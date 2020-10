Stewart D. Murdoch leitet Hyster-Yale Group EMEA

Stewart D. Murdoch, der im September 2020 als künftiger Senior Vice President und Managing Director EMEA zur Hyster-Yale Group kam, hat die Position zum 1. Oktober 2020 übernommen.

Murdoch bringt über 25 Jahre internationale Erfahrung im Handling von Schüttgütern und bei der industriellen Prozessautomatisierung mit. Er war in Europa und Großbritannien in Vorstands- und operativen Führungspositionen tätig, unter anderem als Vice President der Schenck Process Group, Deutschland, und als UK Managing Director/GM & Head of EMEA North and Australasia für die Schweizer Habasit Group.

Harry Sands war seit 2015 als Senior Vice President und Managing Director EMEA bei der Hyster-Yale Group tätig. Er kam 1980 zu Hyster und war zunächst Betriebsleiter im Werk Craigavon, Nordirland. 1989 wurde er Werksleiter in Craigavon für die Hyster-Yale Group. Im Jahr 1998 wechselte Sands als Werksleiter nach Nijmegen, Niederlande.

2001 wurde er zum Vice President European Manufacturing and Logistics ernannt, bevor er 2015 den Posten als Managing Director für EMEA übernahm.